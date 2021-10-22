Діти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"

Малюки "вбиваю" один одного / скріншот

В одному з дворів Луцьку діти грали, імітуючи дії популярного нині серіалу "Гра в кальмара".

Малюки нібито "вбивали пострілом" тих, хто програв.

Відповідне відео з'явилося у Facebook-групі "Твій Володимир".

На знятих очевидцями кадрах видно, як діти 8-10 років наслідували дії героїв популярного південнокорейського серіалу.

читайте також"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "гру кальмара"Зокрема, дівчинка відвернулася до стовпа і рахує, а потім робить "постріл" у бік хлопчиків. Той, на кого був спрямований "курок" падає на землю.

Нагадаємо, новий популярній серіла від Netflix "Гра в кальмара", незважаючи на свою низьку вартість, приніс стрімінговій платформі близько 900 млн доларів прибуток.