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Діти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"

22 жовтня 2021, 19:59

Популярний серіал став об'єктом наслідування дітей 8-10 років.

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Малюки "вбиваю" один одного / скріншот

В одному з дворів Луцьку діти грали, імітуючи дії популярного нині серіалу "Гра в кальмара".

Малюки нібито "вбивали пострілом" тих, хто програв.

Відповідне відео з'явилося у Facebook-групі "Твій Володимир".

На знятих очевидцями кадрах видно, як діти 8-10 років наслідували дії героїв популярного південнокорейського серіалу.

читайте також"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "гру кальмара"Зокрема, дівчинка відвернулася до стовпа і рахує, а потім робить "постріл" у бік хлопчиків. Той, на кого був спрямований "курок" падає на землю.

Нагадаємо, новий популярній серіла від Netflix "Гра в кальмара", незважаючи на свою низьку вартість, приніс стрімінговій платформі близько 900 млн доларів прибуток.

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