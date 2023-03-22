"Навіть кримінальні справи": у ЗСУ пригрозили покарати тих, хто пише в Мережі про ворожі ракети

Проти українських Telegram-каналів, які повідомляють про траєкторії польоту ракет або БПЛА, найближчим часом будуть прийняті серйозні рішення. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об'єктів — заборонено", — сказав офіцер.
За його словами, Telegram-канали, що інформують про конкретний рух російських ракет і дронів, потрібно особливо сильно контролювати.
"Найближчим часом будуть прийняті серйозні рішення, можливо, будуть порушені навіть кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу представляють інформацію про рух БПЛА або ракет", — сказав речник ПС ЗСУ.
Як каже Ігнат, також неясно, звідки деякі з Telegram-каналів отримують скриншоти зі спеціалізованих систем віраж-планшетів, на яких вказані чіткі час і місця розташування БПЛА.
Офіцер особливо зазначив, що всю подібну інформацію з Telegram-каналів російські окупанти по-максимуму враховують під час планування всіх своїх наступних ракетних атак.
Ракетний терор України з боку росіян
Нещодавно представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику і почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну в суцільну темряву.
"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання менше. Ворог побачив, що цілі не досягнуті, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав офіцер.
Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Зараз в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.
Крім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти по повітрю.
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