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ППО збиває не всі ракети: РФ використовує хитрощі під час повітряних атак - Ігнат

16 березня 2023, 16:11
Російські окупанти намагаються проробляти маршрут так, щоб ракети летіли низько і їх було важко збити.
Россійська ракета, Юрій Гнат
РФ використовує хитрощі під час ракетних ударів по Україні / колаж фото Міноборони РФ, командування ЗСУ

Російські окупанти розуміють, що в Україні добре працює ППО і їм вже не вдається домогтися "успіху" під час ракетних ударів по країні. Тепер вони намагаються використовувати якісь хитрощі, щоб домогтися бажаного результату. Про це заявив прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

Він розповів, що через різні хитрощі Українська ППО не завжди може перехопити всі ракети.

"Іноді збивається 100% ракет, наприклад, чотири з чотирьох, а іноді – дві з чотирьох. Це нормально, тому що не завжди вдається виявити і перехопити ті ракети. Противник хитрий і враховує всі розвіддані, особливо що стосуються космічної розвідки і наземної – агентура працює. І плюс люди, які можуть допомагати ворогові", – сказав Ігнат.

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Окупанти під час авіарозвідки намагаються знайти українські системи ППО. Саме для цього в повітря піднімають російський літак-розвідник а-50, який бачить "приблизні місця пусків".

"Той же а-50 злітає, коли працює наша ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм. Все це ми знаємо і враховуємо, але вони теж це враховують при плануванні наступних атак", – додав спікер ВС.

Ворог намагається прокладати маршрут ракет і дронів таким чином, щоб вони летіли над відкритою місцевістю і вздовж русла річок. Це допомагає їм зробити так, щоб ракети летіло низько і їх було важко збити.

Однак варто відзначити, що в України поки немає достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів, щоб говорити про повний захист неба. Ці кошти захищають стратегічні напрямки та об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, ЗРК не стоять на одному місці, їх постійно переміщують, щоб ворог не міг їх знищити.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Юрій Ігнат
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