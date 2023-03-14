'Вдарив по гвинту': американський дрон зіткнувся з російським винищувачем над Чорним морем

Це перший випадок зіткнення російських і американських повітряних засобів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник і російський Су-27 / Колаж фото Вікіпедія

У небі над Чорним морем зіткнулися американський ударний безпілотник і російський винищувач Су-27. Про це повідомляє AFP з посиланням на американських військових.

Європейське командування ЗС США розповіло, що два російські винищувачі Су-27 хотіли перехопити американський безпілотник розвідки і спостереження MQ-9. Варто відзначити, що дрон був у міжнародному просторі над Чорним морем. У Військово-повітряних силах США заявили, що американський безпілотник виконував "звичайні операції".

Один з винищувачів вдарив по гвинту американського дрона, в результаті чого він впав у міжнародних водах.

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"Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і пролітали перед MQ-9 в безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпечність і непрофесіоналізм", — йдеться в повідомленні.

Над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник і російський Су-27 / AFP

CNN повідомляє, що це перший відомий випадок зіткнення російських і американських повітряних засобів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Реакція американської влади

Про цей інцидент знає і президент США Джо Байден, стверджує офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що російські літаки час від часу намагаються перехопити американські дрони. Подібне зустрічалося і в останні тижні. Кірбі назвав дії РФ "небезпечними, непрофесійними і безрозсудними".

Він також акцентував на тому, що США планують обговорити подібні інциденти з Росією, адже вони "стурбовані випадками з безпілотниками".

"Держдепартамент має намір зв'язатися з російськими офіційними особами і прямо повідомити про нашу стурбованість з приводу цього інциденту", — сказав Кірбі.

Раніше повідомлялося, що 11 березня американський ядерний бомбардувальник разом із польськими винищувачами пролетіли вздовж кордонів Росії з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. Повідомлялося, що повітряні судна максимально наблизилися до області Калінінграда РФ.

"Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52. Це важлива частина вправ із взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", - йдеться у повідомленні.

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