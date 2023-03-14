'Вони вже програли війну': РФ вже готується до контрнаступу ЗСУ - Резніков

Російські окупанти переходять в оборону і активно риють окопи. Вони в очікуванні наступу ЗСУ.

Окупанти готуються до наступу ЗСУ / Колаж УНІАН

Російські окупанти вже почали готуватися до потужного контрнаступу ЗСУ. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Росіяни почали рити окопи, створюють фортифікаційні споруди. Міністр додав, що окупанти вже розуміють своє становище і те, що вони "програли війну".

"Росіяни вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні ... Якщо вони у своїй спеціальній операції вже перейшли у захист, то вони вже програли цю війну", - сказав Резніков.

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За даними міністра, окупанти риють окопи не лише на лінії зіткнення, а й в самому Криму.

Контрнаступ Збройних сил України

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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