"Ми продовжимо робити те, що нам потрібно": у США жорстко відповіли РФ після інциденту в Чорному морі

В Америці заявили, що продовжать свої польоти в міжнародному просторі над Чорним морем.

США продовжать літати над Чорним морем / Колаж Фото Вікіпедія

Російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів. Про це заявив представник Держдепу США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть утримати або відмовити нас від польотів і операцій в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення не буде виконано, тому що цього не станеться", - сказав Кірбі.

Він акцентував увагу на тому, що Америка не повинна питати у РФ дозволу на польоти в повітряному просторі.

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"Чорне море не належить жодній країні. І ми будемо продовжувати робити те, що нам потрібно для інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу. Нам не потрібно проходити якусь перевірку у росіян перед польотом в міжнародному повітряному просторі", - сказав Кірбі.

Варто відзначити, що американський безпілотник поки не був знайдений.

Зіткнення Су-27 і американського безпілотника

Вранці 14 березня в міжнародному просторі над Чорним морем був збитий американський розвідувальний безпілотник MQ-9. Виявилося, що його втопили російські винищувачі Су-27.

У Військово-повітряних силах США заявили, що американський безпілотник виконував "звичайні операції". Один з винищувачів вдарив по гвинту американського дрона, в результаті чого він впав в міжнародних водах.

"Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і пролітали перед MQ-9 в безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпечність і непрофесіоналізм", — йдеться в повідомленні.

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