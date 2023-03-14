УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ми продовжимо робити те, що нам потрібно": у США жорстко відповіли РФ після інциденту в Чорному морі

14 березня 2023, 21:09
В Америці заявили, що продовжать свої польоти в міжнародному просторі над Чорним морем.
Джон Кірбі, американський безпілотник
США продовжать літати над Чорним морем / Колаж Фото Вікіпедія

Російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів. Про це заявив представник Держдепу США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть утримати або відмовити нас від польотів і операцій в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення не буде виконано, тому що цього не станеться", - сказав Кірбі.

Він акцентував увагу на тому, що Америка не повинна питати у РФ дозволу на польоти в повітряному просторі.

відео дня

"Чорне море не належить жодній країні. І ми будемо продовжувати робити те, що нам потрібно для інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу. Нам не потрібно проходити якусь перевірку у росіян перед польотом в міжнародному повітряному просторі", - сказав Кірбі.

Варто відзначити, що американський безпілотник поки не був знайдений.

Зіткнення Су-27 і американського безпілотника

Вранці 14 березня в міжнародному просторі над Чорним морем був збитий американський розвідувальний безпілотник MQ-9. Виявилося, що його втопили російські винищувачі Су-27.

У Військово-повітряних силах США заявили, що американський безпілотник виконував "звичайні операції". Один з винищувачів вдарив по гвинту американського дрона, в результаті чого він впав в міжнародних водах.

"Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і пролітали перед MQ-9 в безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпечність і непрофесіоналізм", — йдеться в повідомленні.

Інші новини:

війна в Україні новини США Чорне море Кирби Су-27
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:48

Чому 16 березня не можна виносити сміття: прикмети і заборони дня

22:47

РФ збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі: Гуменюк попередила про загрозу ракетної атакиВідео

22:37

"Вони вже програли війну": РФ вже готується до контрнаступу ЗСУ - РезніковВідео

22:32

"Погане дівчисько" стало дорослим: 36-річна Ліндсі Лохан вагітна первістком

22:15

Модна стрижка 2023 невимовної краси, яка проста в укладанні та відмінно омолоджуєФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:12

"Пів вечора говорив про Україну": Максим Галкін здивував усіх на концерті в США, росіяни в істериціВідео

21:42

Трейлер фільму з темношкірою русалочкою: старий сюжет, нові герої і буйний гнів глядачівВідео

21:35

"Витягли з пекельної діри": воїни ЗСУ під час штурму ворожих позицій врятували полоненого побратимаВідео

21:09

"Ми продовжимо робити те, що нам потрібно": у США жорстко відповіли РФ після інциденту в Чорному морі

Реклама
20:35

Гайдай йде: Кабмін погодив звільнення керівників Луганської, Одеської та Хмельницької ОВАВідео

20:21

Холостяк Топольський заінтригував новим романом і розповів про знайомство з дівчиноюВідео

20:16

Чи можливий контрнаступ ЗСУ без західних винищувачів: Резніков розкрив сценарійВідео

19:48

Кішки не дарма обожнюють спати на господарі: чому вони так роблятьВідео

19:31

"Вдарив по гвинту": американський дрон зіткнувся з російським винищувачем над Чорним морем

19:20

Королю Чарльзу треба підготуватися: Меган Маркл готує нову "бомбу" одкровеньВідео

19:20

Загнаний в кут Лукашенко шукав можливість продатисяПогляд

19:17

Повітряні тривоги увесь день: Світан розповів, як росіяни прощупують українську ППОВідео

19:16

MamaRika поділилася переживаннями про пластику грудей: "Їм треба час на відновлення"

19:02

Олександр Кочетков. Параметри весняного наступу ЗСУВідеоблоги

19:02

Наступ РФ видихнувся: на фронті значно зменшилась кількість штурмів - ЗСУВідео

Реклама
18:59

Тотальне невезіння ходить по п'ятам: які букви в імені притягують лише біди та нещастяВідео

18:43

Місто стоїть: Залужний зробив важливу заяву щодо БахмутуВідео

18:11

Як посмажити пельмені: головні особливості приготування нестандартних ласощів

18:06

Торкнеться всіх: Землю чекає атака неймовірно потужної магнітної буріВідео

18:01

Чоловік ніс тіло дружини на руках: з'явилися подробиці загибелі молодої захисниці УкраїниВідео

17:39

РФ не може наступати на Донбасі через сильний "снарядний голод" - The Wall Street JournalВідео

17:37

Скарб в шкарпетці: сім'я знайшла "спадок" від бабусі, вартістю цілий статок

17:26

Чому не можна пити зелений чай з молоком: для кого він особливо небезпечний

16:56

Україну чекає нова атака потепління: синоптики назвали найтепліший деньВідео

16:44

"Величезні ресурси в топку": генерали РФ кинули все, щоб виконати наказ Путіна - експерт

16:41

Молодиця Остапчука показала себе в одному ліфчику

16:40

Зірка "Гри Престолів" розповів про страх перед повітряною тривогою, вперше пережитою в УкраїніВідео

16:15

"Такі люди повинні жити": у Бахмуті загинув військовий та оператор "Суспільного"Відео

16:11

"Блатні так не розмовляють": Макаревич жорстко наїхав на російських пропагандистівВідео

16:01

"Парова машина": журналісти розкрили популярність TikTok-хіта

16:01

РФ попалася на гачок: після Бахмута ЗСУ зі свіжими силами підуть у наступ – західні ЗМІ

15:57

Можливий дефіцит: ціни на два популярних овоча в Україні зростуть вже навесні - експертВідео

15:40

Щоб не довелося викидати на смітник: 5 способів, як відмити каструлю від нагару

15:30

Все через Корольову: Кіркоров вважає, що йому мстить ПугачоваВідео

15:27

"Не турбуйтеся": Олександр Еллерт розповів про спілкування з Ксенією Мішиною

Реклама
15:25

ЗСУ не підуть з Бахмута: на ставці у Зеленського вирішили продовжити оборонну операцію

15:13

Сиротою залишився маленький син: у боях за Бахмут загинув захисник зі Львівщини

14:55

Друге життя старого радянського килима: 4 вироби з "непотрібного" шматка тканини

14:54

"Упродовж 4-6 тижнів": Моравецький заявив, що Польща може дати Україні винищувачі МіГ-29Відео

14:41

Російський актор, який підтримав Україну, скаржиться на терор з боку "хороших росіян"Відео

14:37

Україна зібрала понад 600 досьє на росіян, підозрюваних у воєнних злочинах - The GuardianВідео

14:37

Як підняти собі настрій за 1 хвилину: моментальне блокування негативу

14:32

"У хорошого бійця патрони не закінчуються": Кадиров порадив армії РФ перетерпіти "снарядний голод"Відео

14:08

Зірка "Кріпосної" розповів сумну історію про бабусю, яка не хоче тікати зі Слов'янськаВідео

14:00

Гормональний живіт: причини і способи позбутися його

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти