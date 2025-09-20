Ціни підскочать на 23% вже до кінця року - ключовий продукт дорожчає на очах

Щомісячне подорожчання хлібобулочних виробів становить 1-1,7%.

До кінця 2025 року ціни на хліб зростуть на 11-23% залежно від виду

Щомісячне подорожчання хлібобулочних виробів становить 1-1,7%

Подорожчання обумовлене зростанням вартості сировини, пального, енергетичних витрат і мінімальної зарплати

В Україні зберігається тенденція щомісячного здорожчання хліба. До кінця року ціни зростуть у середньому на 11-23% залежно від виду продукції. Про це в коментарі Укрінформу повідомила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

За її словами, щомісяця асортимент хлібопекарської продукції дорожчає на 1-1,7%. За поточної динаміки прогнозується, що пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку може коштувати до кінця року 63,5 грн/кг (+22,3%), із борошна першого ґатунку - 49,6 грн/кг (+16,7%), житній хліб - 50,6 грн/кг (+12,1%), батон 0,5 кг - 30,9 грн (+11,2%).

Через що ростуть ціни на хліб

Черемісіна наголосила, що врожай зернових не є ключовим фактором формування цін на хліб, адже на внутрішньому ринку використовується лише 20–25% зібраного зерна, решта йде на експорт. Середня ціна пшениці для переробних підприємств нині становить 7901,3 грн/т, що лише на 12% перевищує рівень початку 2022 року, тоді як ціна жита зросла на 72% - до 9277 грн/т.

З початку 2025 року пшеничне борошно подорожчало на 4,3% - до 12,81 грн/кг, житнє - на 55,2% до 13,68 грн/кг. Соняшникова олія подорожчала на 11,4% - до 81,02 грн/кг, а цукор трохи здешевшав - на 1,4%, до 32,68 грн/кг.

Основними чинниками росту цін, за словами науковиці, є збільшення вартості сировини, пального та енергетичних витрат. Так, бензин з початку року подорожчав на 6,7% - до 57,66 грн/л, дизель - на 6,9%, до 55,84 грн/л.

Водночас значний вплив на ціни має й оплата праці. Хлібопекарські підприємства, що мають статус критично важливих для економіки, повинні забезпечувати офіційний рівень зарплати не нижче 20 тис. грн на місяць для працівників, що також сприяє здорожчанню продукції.

Які ціни на хліб в супермаркетах

Станом на 20 вересня українські супермаркети, за даними Мінфіну, пропонують житній хліб Riga Бородинівський (буханець 300 г) у середньому по 45,83 грн. Ця ціна відповідає рівню липня та серпня, тобто наразі подорожчання не спостерігається.

Водночас хліб пшеничний Цар Хліб нарізка (буханець 600 г) за місяць подорожчав на 2,86 грн - до середніх 45,78 грн. У червні ціна була ще вищою - близько 49,49 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якими будуть ціни на хліб - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що цьогорічний урожай пшениці склав приблизно 22 мільйони тонн, що повторює показники минулого року. Тому дефіциту сировини для хліба не буде, і відсутність пшениці не стане чинником зростання цін.

Він пояснив, що ціна на пшеницю формує лише 20–25% кінцевої вартості хліба. Основний вплив мають логістика, вартість палива та електроенергії (які подорожчали з 1 серпня 2025 року), продовольча інфляція (приблизно 22%), заробітні плати працівників хлібозаводів (не менше 20 тис. грн для критичної інфраструктури) та курс гривні щодо долара й євро, оскільки заводи закуповують іноземні комплектуючі.

"Цього року вже дев’ять місяців поспіль ми спостерігаємо подорожчання хліба на 1,5-2%, лише у квітні ціни не зростали. Виходить, що за підсумками 2025 року хліб подорожчає приблизно на 20-25%", - зазначив Марчук.

Як повідомляв Главред, в Україні продовжує зростати вартість молочної продукції, особливо сиру та вершкового масла. Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснює це зростанням витрат на корми та скороченням поголів’я корів.

Також почали знижуватись ціни на моркву після місяця стабільності, повідомляють аналітики EastFruit. Наразі коренеплоди продають по 6–13 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Крім цього, в Україні прогнозують подорожчання соняшникової олії через зменшення врожайності після посушливого літа. Ціна літра вже зросла на 30-35% порівняно з минулим роком - до 71-82 грн.

Про персону: Світлана Черемісіна. Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки.

