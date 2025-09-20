Рус
Ціни буквально б’ють рекорди: в Україні стрімко дорожчає стратегічний продукт

Даяна Швець
20 вересня 2025, 11:08
Фахівці радять українцям уважніше планувати витрати, а виробникам оптимізувати логістику та ланцюги постачання.
В Україні дорожчає молочка / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне зі слів Гопка:

  • В Україні зростають ціни на молочні продукти
  • Варто готуватися до нової хвилі подорожчання молочки

В Україні фіксується стійке зростання цін на молочну продукцію, і, за прогнозами експертів, ця тенденція найближчим часом не зупиниться. Найбільше подорожчали сир та вершкове масло. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснив, що причини зростання вартості криються як у внутрішніх економічних процесах, так і в загальносвітових ринкових коливаннях.

"Одним із основних факторів є зростання витрат на корми для тварин, що підвищує собівартість молока та молочних продуктів. Окрім того, спостерігається зменшення поголів'я корів на господарствах, що також впливає на обсяги виробництва", - заявив Гопка у коментарі для 24 Каналу.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Він зазначив, що навіть попри експортні обмеження та стабілізацію міжнародних цін, українські споживачі поки не можуть розраховувати на зниження вартості молочних продуктів.

Економіст підкреслив, що подорожчання молочної продукції безпосередньо впливає на сімейні бюджети, роблячи щоденні витрати на харчування відчутно більшими.

Фахівці радять українцям уважніше планувати витрати, а виробникам — оптимізувати логістику та ланцюги постачання, щоб частково зменшити тиск на покупців.

Як писав Главред, в Україні стратегічний продукт різко підскочив в ціні на 35%. Вартість можна буде спрогнозувати низкою чинників, і можливі кілька сценаріїв: від стабільного до доволі несприятливого.

В Україні очікується значне зростання цін на кілька товарів. У 2026 році набудуть чинності нові податкові правила та підвищаться акцизи, що безпосередньо вплине на вартість товарів.

Крім того, нещодавно стало відомо, що ціна на курячі яйця, яка тривалий час була стабільною, несподівано зросла.

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

