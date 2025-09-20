Ціни буквально б’ють рекорди: в Україні стрімко дорожчає стратегічний продукт

Фахівці радять українцям уважніше планувати витрати, а виробникам оптимізувати логістику та ланцюги постачання.

Головне зі слів Гопка:

В Україні зростають ціни на молочні продукти

Варто готуватися до нової хвилі подорожчання молочки

В Україні фіксується стійке зростання цін на молочну продукцію, і, за прогнозами експертів, ця тенденція найближчим часом не зупиниться. Найбільше подорожчали сир та вершкове масло. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пояснив, що причини зростання вартості криються як у внутрішніх економічних процесах, так і в загальносвітових ринкових коливаннях.

"Одним із основних факторів є зростання витрат на корми для тварин, що підвищує собівартість молока та молочних продуктів. Окрім того, спостерігається зменшення поголів'я корів на господарствах, що також впливає на обсяги виробництва", - заявив Гопка у коментарі для 24 Каналу. відео дня

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Він зазначив, що навіть попри експортні обмеження та стабілізацію міжнародних цін, українські споживачі поки не можуть розраховувати на зниження вартості молочних продуктів.

Економіст підкреслив, що подорожчання молочної продукції безпосередньо впливає на сімейні бюджети, роблячи щоденні витрати на харчування відчутно більшими.

Фахівці радять українцям уважніше планувати витрати, а виробникам — оптимізувати логістику та ланцюги постачання, щоб частково зменшити тиск на покупців.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

