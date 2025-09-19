Можна купити за копійки: в Україні обвалилась ціна на базовий продукт

Відомо, що лише за тиждень ціна впала на 15%.

Коротко:

В Україні стрімко подешевшала морква

Зараз її продають по 6-13 гривень за кілограм

Це на 35% дешевше, ніж минулого року

В Україні почали помітно знижуватись ціни на моркву, після місяця відносної стабільності. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на даний момент торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги овочів. Крім того, пропозиція коренеплодів на внутрішньому ринку стрімко зростає.

Наразі моркву пропонують до продажу по 6-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій. В середньому це на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Продаж цих коренеплодів на сьогоднішній день ведеться неактивно і виключно малооб’ємними партіями", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що зараз морква в Україні вже реалізується в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року.

Що буде з цінами на овочі до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що у вересні-жовтні ціни на овочі будуть зберігатися на низькому рівні.

За його словами, це триватиме до моменту закладання овочів на зберігання.

"Після цього ціни можуть підскочити. Але у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року", - підкреслив він.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

