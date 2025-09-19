Рус
Читати російською
Можна купити за копійки: в Україні обвалилась ціна на базовий продукт

Марія Николишин
19 вересня 2025, 15:33
Відомо, що лише за тиждень ціна впала на 15%.
Ціни на моркву в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні почали помітно знижуватись ціни на моркву, після місяця відносної стабільності. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що на даний момент торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги овочів. Крім того, пропозиція коренеплодів на внутрішньому ринку стрімко зростає.

Наразі моркву пропонують до продажу по 6-13 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій. В середньому це на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Продаж цих коренеплодів на сьогоднішній день ведеться неактивно і виключно малооб’ємними партіями", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що зараз морква в Україні вже реалізується в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року.

Що буде з цінами на овочі до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що у вересні-жовтні ціни на овочі будуть зберігатися на низькому рівні.

За його словами, це триватиме до моменту закладання овочів на зберігання.

"Після цього ціни можуть підскочити. Але у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - остані новини

Як повідомляв Главред, в Україні знову прогнозують зростання цін на соняшникову олію. Вартість олії визначатиметься низкою чинників, і можливі кілька сценаріїв: від стабільного до доволі несприятливого.

Також відомо, що цього тижня виробники тепличний огірків підняли відпускні ціни. Підвищення цін спричинене підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції на огірки на внутрішньому ринку.

Крім того, в Україні другий тиждень поспіль ростуть ціни на тепличні помідори. Основним чинником подорожчання стало скорочення обсягів збору врожаю в тепличних комбінатах.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

морквина ціни на продукти новини України
