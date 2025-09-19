Рус
Скоро буде не по кишені: стратегічний продукт різко підскочив в ціні на 35%

Даяна Швець
19 вересня 2025, 13:51
Українців попередили про новий ціновий стрибок через посуху та низьку врожайність.
Скоро буде не по кишені: стратегічний продукт різко підскочив в ціні на 35%
Один із продуктів стрімко подорожчає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні знову подорожчає соняшникова олія
  • Причиною є зменшення врожайності соняшнику

В Україні знову прогнозують зростання цін на соняшникову олію. Вартість олії визначатиметься низкою чинників, і можливі кілька сценаріїв: від стабільного до доволі несприятливого.

"Якщо подивитися на ту ситуацію, яка склалася впродовж останніх трьох місяців, то першопричиною, яку ми можемо зафіксувати, є зменшення врожайності. Фіксується зменшення виробництва після кліматичних змін, а саме посушливого літа. Воно завдало суттєвих збитків фермерам. Збільшення собівартості, неврожаї також спричинили підвищення ціни на олію як на внутрішньому, так і світовому ринках", — пояснив Фокусу аналітик УКАБ Максим Гопка.

відео дня

Через посушливу погоду проблема торкнулася не лише України, а й країн Євросоюзу. Це створює додатковий тиск на ринки.

Для українських покупців ситуація вже відчутна: якщо у серпні-вересні 2024 року літр коштував у межах 61–62 грн, то рік потому ціна піднялася до 71–82 грн, тобто на 30–35%.

Чи чекати дефіциту олії?

За словами Гопки, дефіциту продукції очікувати не варто. Обсяги виробництва справді зменшаться, однак цього недостатньо, щоб виникла нестача товару. Водночас споживачі відчують насамперед підвищення вартості.

"Я не думаю, що буде дефіцит олії. Скоріше за все, це відзначиться на кінцевій ціні", — резюмував експерт.

Як реагує світовий ринок олії?

Світові ринки теж реагують на падіння врожайності. Україна разом із ЄС забезпечує близько 40% загального виробництва соняшнику, тому навіть незначні зміни тут впливають на цінову динаміку.

"Світові ринки реагують на це. Вони зростають в 2025-2026 рр. Зазначу, що Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику, що є суттєвим… Якщо взяти індекс на рослинні олії, які формує ФАО, то він буде досягати такого високого рівня, що останнього разу фіксувався у 2022 році", — підкреслив експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - що відомо

Як відомо, в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів. У 2026 році українців очікують нові податкові правила та підвищення акцизів, що безпосередньо вплинуть на ціни.

Також розповідалося, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч. Причина в тому, що в більшості регіонів України почалися жнива, що призвело до збільшення кількості продовольства на внутрішньому ринку.

Ба більше, не так давно, як писав Главред, ціна на курячі яйця в Україні була стабільною. Однак зненацька вартість цього продукту несподівано змінилася.

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
