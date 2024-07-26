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Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

Анна Ярославська
26 липня 2024, 09:46
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Співробітникам ТЦК не подобається виловлювати військовозобов'язаних, упевнений Дмитро Лазуткін. І було б краще, якби вони самі оновлювали дані.
Повістка, військові
У Міноборони сказали, коли перестануть вручати повістки на вулиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, УП

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що якщо українці оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з'являться в ТЦК або зареєструються в застосунку "Резерв+", то не буде потреби в тому, щоб вручати повістки на вулицях.

"У ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то відповідно їм не потрібно виходити його шукати. Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому впевнений", - сказав Лазуткін в інтерв'ю NV.

"Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися із зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь у боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали. І замість того. щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих, хто пройшов бої, які були у 2022-2023 роках", - додав він.

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Чи будуть в Україні електронні повістки

Лазуткін також прокоментував ситуацію з електронними повістками. За його словами, наразі для їхнього запровадження немає нормативно-правової бази.

"Отже, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники застосунку можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична підстава. Це вже не від нас залежить, не від міністерства", - сказав він.

Загалом, за його словами, зараз потреби в електронних повістках немає.

"Люди оновили свої контактні дані - телефони, адреси. Зараз згідно з нинішньою нормативною правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", - сказав представник Міноборони.

Вручення повістки в Україні - останні новини

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747.

Згідно з документом, повістка або інший документ про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Через мобільний застосунок "Резерв+" оновили свої персональні дані мільйони українців. При цьому ніхто з цих громадян досі не отримав пуш із повісткою.

Єдина умова, за якої в будь-якому громадському місці громадяни можуть відмовитися від перевірки документів (зокрема - військово-облікових) з боку працівників ТЦК у команді з поліцією, - якщо раніше було оголошено повітряну тривогу. Як кажуть адвокати, громадянин має повне законне право не показувати документи, а негайно йти в укриття під час повітряної тривоги.

Що таке "Резерв+"?

"Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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