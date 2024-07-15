Скільки штрафів можна отримати, якщо не оновити дані в ТЦК - відповідь адвоката

У випадку, якщо ви не оновили військово-облікові дані, загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

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Скільки штрафів можна отримати, якщо не оновили дані / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

В Україні закінчується термін, який був виділений для оновлення військово-облікових даних. Багатьох військовозобов'язаних цікавить, скільки штрафів вони ризикують отримати у випадку не оновлення даних. Відповідь дав адвокат Олег Мицик в ефірі Ранок.LIVE.

Він зазначив, що у випадку, якщо ви не оновили дані, ТЦК зможе виписати лише один штраф.

"Не оновлення даних є закінченим адміністративним правопорушенням після завершення терміну у 60 днів. І за це правопорушення штраф може бути лише один ... Не оновлення даних – це порушення законодавства, що передбачає адміністративну відповідальність і верхня межа штрафу - 25,5 тис. грн. За його словами, правопорушнику надається 15 днів з моменту винесення постанови про накладання штрафу, щоб добровільно сплатила штраф у так званому "пільговому режимі" - 17-25 тис. грн. Якщо штраф не сплачено, то справу передадуть у виконавчу службу і стягнення у такому разі буде в подвійному розмірі, зауважив адвокат", - сказав Мицик.

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Водночас якщо ви не пройшли військово-лікарську комісію після отримання відповідного направлення, передбачатиметься окрема відповідальність.

"Чи передбачено буде штраф за непроходження ВЛК? Це ж різні речі. Особа повинна була оновити дані, а ВЛК буде проходити лише в наступній процедурі, коли її у якийсь спосіб запросять у ТЦК", - додав Мицик.

Є ще ряд порушень, за які українці зможуть отримати штрафи:

відсутність військово-облікового документа при собі;

неперебування на обліку взагалі;

неявка за повісткою про виклик в ТЦК;

відмова від вчинення якихось дій під час контактування з ТЦК, наприклад, відмова від проходження ВЛК.

"Я вже зустрічав практику про те, що стосовно осіб, які відмовляються або систематично порушують правила військового обліку, порушуються кримінальні провадження по статті 337 ККУ (Ухилення від військового обліку)", - зазначив адвокат.

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