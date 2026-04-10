Що задумав Путін і до чого українцям готуватися до осені: Зеленський зробив гучні заяви

Анна Ярославська
10 квітня 2026, 10:11
До вересня буде важко. Президент розповів про ситуацію на фронті, переговори та загрози.
Володимир Зеленський
Буферна зона та нові атаки: Зеленський розповів про плани РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Коли можуть відбутися мирні переговори
  • У Путіна два сценарії: у чому їхня суть
  • Які міста та області України перебувають у зоні ризику
  • Який дедлайн щодо укладення миру у США

У п'ятницю, 10 квітня, під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо ситуації на фронті, планів країни-агресора РФ та мирних переговорів.

Главред зібрав головні тези глави держави.

На Україну чекає складний період до осені

Найближчі місяці будуть непростими для України як на полі бою, так і на політичному та дипломатичному рівнях. Цей період триватиме до осені.

"Я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. Цей період весни–літа буде непростим — і політично, і дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що у США є власний внутрішній дедлайн. Оскільки з початком літа американці "ще більше зануряться у внутрішні процеси — у вибори".

"У них є свій внутрішній дедлайн — орієнтовно серпень", — підкреслив Зеленський.

Президент припустив, що саме в цей період Росія може активізуватися.

Зеленський підкреслив: важливо, щоб у цей період було достатньо тиску на РФ.

"Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний та в певному сенсі переможний саміт НАТО. Але це залежить від них — на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх", — сказав глава держави.

РФ хоче захопити міста Донбасу до кінця квітня – Зеленський

РФ націлилася на низку міст до кінця квітня

Російське командування поставило завдання в короткі терміни захопити ключові міста Донецької області. Зокрема, окупанти хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

"Це неможливо, але вони вже не вперше ставлять собі такі терміни", — підкреслив Зеленський.

За його словами, таку оцінку планів Кремля поділяють і партнери України, зокрема британська розвідка, яка також не бачить у країни-агресора ресурсів для виконання цих завдань.

При цьому, попри значні втрати, Росія продовжує нарощувати чисельність військ за рахунок резервів.

"За місяць ми знищуємо стільки ж, скільки вони мобілізують, але їхнє угруповання все одно зростає", — підкреслив Зеленський.

За його прогнозом, за сприятливих умов армія РФ намагатиметься наступати, за погіршення — посилювати атаки дронами, зокрема FPV.

РФ хоче створити "буферну зону", існує загроза для двох областей

Країна-агресор РФ хоче розширити так звану "буферну зону" не лише на своїй території, але й уздовж усього білоруського напрямку. Під загрозою можуть опинитися Чернігівська та Сумська області України.

"Росіяни хочуть буферну зону вздовж усього кордону — і не тільки свого, а й Білорусі. А це також Чернігівська та Сумська області. Тут нічого нового немає", — сказав Зеленський.

Що ж стосується Придністров'я — там загрози зараз немає.

"Чесно кажучи, на сьогодні не бачу загрози в Придністров'ї. Загроза там, де є скупчення російських військових", — зазначив глава держави.

Загрози з боку Придністров'я зараз немає — Зеленський

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявляв, що у окупантів з'явився пункт про створення буферної зони у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров'я. Втім, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що Росії навряд чи вдасться реалізувати цю ідею. За його словами, військове угруповання в Придністров'ї занадто мале для проведення подібної операції.

У Путіна є два сценарії

Президент України вважає, що російська влада готує непопулярні рішення для своїх громадян. Мова може йти як про завершення війни з Україною, так і про її ескалацію та нову хвилю мобілізації.

"Навіщо їм закривати Telegram? Думаю, щоб ухвалювати непопулярні рішення. Це може бути або завершення війни, або, навпаки, її ескалація. Тоді це ще більша мобілізація", — вважає Зеленський.

Він не виключає, що цього разу мобілізація в Росії може торкнутися мешканців найбільших міст.

"Це люди з Москви та Санкт-Петербурга на фронт — і трупи назад до Москви та Санкт-Петербурга. Тобто великі міста, які він раніше оминав мобілізацією, він більше не омине", — припустив Зеленський.

"Інша версія — не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватися до того чи іншого закінчення війни. Вони своєю пропагандою розігріли радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них досить високий — я думаю, десь 20–25%. На мою думку, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є у них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мою думку, це два основні сценарії, але, звичайно, можуть бути й інші мотивації. І скоро ми побачимо, який із сценаріїв обрав Путін", – пояснив Зеленський.

РФ нарощує війська в Україні

За словами президента, за місяць Сили оборони України знищують таку ж кількість окупантів, яку росіяни мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає.

"Тобто, ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують свою групу. І ми це обговорювали з Головнокомандувачем і начальником Генштабу – як протидіяти. Вважаємо, що для росіян це ризикований крок, тому що такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста. Але, тим не менш, вони на це пішли", – пояснив Зеленський.

Коли відбудуться мирні переговори

Якщо Росія обере шлях деескалації, то тристороння зустріч відбудеться у квітні, травні або червні.

"Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не даватимуть більше часу на цей діалог", - вважає Зеленський.

Україна допомагає захищати небо на Близькому Сході

Україна направила на Близький Схід своїх військових експертів, зокрема експертів з дронів-перехоплювачів та експертів з радіоелектронної боротьби, щоб надати допомогу у створенні сучасної системи захисту неба, яка дійсно може спрацювати.

"І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми іранські "шахеди"? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, у кількох. І це, на мою думку, успіх", - розповів Зеленський.

За його словами, українські фахівці збивали дрони з реактивними двигунами.

"Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами", - зазначив він.

"Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Тож у будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це викликає повагу до України", - додав глава держави.

Нові угоди: Україні нададуть нафту та дизель

Зеленський заявив про досягнення домовленостей щодо довгострокового співробітництва у сфері безпеки з низкою країн Близького Сходу.

За його словами, йдеться про десятирічні угоди, в рамках яких українські компанії працюватимуть спільно з військовими партнерських держав для захисту стратегічних об'єктів. Зокрема, переговори тривають з Оманом, Кувейтом і Бахрейном.

Формат співпраці передбачає взаємну вигоду. Україна надає експертну та військову підтримку, а натомість отримує ресурси та фінансування. Зокрема, йдеться про постачання перехоплювачів для захисту енергетичної інфраструктури, а також про домовленості у сфері енергетики.

Президент зазначив, що вже укладено угоди терміном на рік, які передбачають постачання нафти та дизельного палива. Частина нафти буде направлятися на переробку в Європі, а частина — постачатися у вигляді готового палива.

За словами глави держави, такі домовленості спрямовані на посилення енергетичної стійкості України та є вигіднішими, ніж проста фінансова допомога, оскільки забезпечують довгострокову підтримку та безпеку.

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що робота над врегулюванням війни в Україні триватиме, однак Київ і Москва мають зробити кроки назустріч.

"Що я б сказав і росіянам, і українцям, так це те, що, знаєте, на даний момент ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в ту чи іншу сторону. Чи варті цього втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків?", - сказав він.

Венс також заявив про "значний прогрес" у переговорах. За його словами, позиції сторін стали ближчими одна до одної.

Джей Ді Венс
Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Зазначимо, у квітні очікується візит до Києва американської делегації високого рівня на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, про що повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Великоднє перемир'я — що відомо

Російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з наближенням свята Великодня. Воно нібито розпочнеться з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна і раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

Коли закінчиться війна в Україні — прогноз нардепа

За словами представника оборонного комітету Верховної Ради Федора Веніславського, у березні-квітні стане ясно, чи буде війна в Україні затяжною, чи може завершитися до кінця року.

"Минулого року я був більш оптимістично налаштований щодо перспектив швидкого завершення війни. Зараз — менш оптимістично. Але це стане зрозуміло, думаю, протягом березня-квітня. Стане зрозуміло, чи є шанси завершити війну швидко, чи їх немає", — підкреслив нардеп у коментарі ТСН.ua.

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Реклама
17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

Реклама
16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

Реклама
12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

