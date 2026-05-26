Росія готує повторний удар по Києву: Жданов назвав ймовірні цілі обстрілу

Олексій Тесля
26 травня 2026, 01:10
Під час атаки ракети заходили на Київ одночасно з різних напрямків, розповів Олег Жданов.
Жданов, Шахед, ракета
Олег Жданов попередив про новий удар з боку РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важливе із заяв Жданова:

  • Російська армія використала практично весь спектр ракетного озброєння
  • Ціллю РФ могли розглядатися урядові будівлі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ризик нових масштабних атак на Київ залишається досить високим, хоча між подібними ударами Росія може робити більш тривалі паузи.

За словами Жданова, під час останньої атаки російська армія використовувала практично весь спектр ракетного озброєння, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету.

Експерт зазначив, що з моменту попереднього масованого удару по столиці минуло близько двох тижнів.

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим. В принципі, вони майже два тижні витримали між останнім масованим нальотом на Київ і цією атакою. Причому в цю атаку вони зібрали все, що змогли зібрати", — каже Жданов.

Експерт також звернув увагу, що під час цієї атаки ракети налітали на Київ одночасно з різних напрямків, що значно ускладнило роботу української системи ППО.

На думку Жданова, основним завданням удару був не стільки військовий ефект, скільки психологічний і політичний тиск.

Він вважає, що Кремль намагався вплинути як на українське суспільство, так і на західних партнерів України. Крім того, серед можливих цілей, за словами експерта, могли розглядатися урядові будівлі, зокрема Верховна Рада та Офіс президента, оскільки атака на такі об’єкти мала б серйозний інформаційний резонанс.

Погрози РФ щодо нового удару: відповідь ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що представники ЄС не планують залишати Київ, незважаючи на погрози з боку Росії та заклики до дипломатів та іноземних громадян залишити українську столицю. За її словами, Євросоюз має намір і надалі продовжувати роботу в Україні.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

