РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

Головне із заяви генерала:
- Росія розглядає наступ зі сторони невизнаного Придністров'я
- Ворог хоче створити буферну зону у Вінницькій області
- Основна увага росіян цього року буде зосереджена на Донбасі
Росіяни весь час змінюють свої плани та дедлайни для їх виконання. Зокрема, в окупантів з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтервʼю РБК-Україна.
За його словами, це вперше зафіксовано у ворога плани такого характеру.
"Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів", - наголосив він.
Генерал зауважив, що основна увага росіян цього року буде зосереджена на Донбасі.
"І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок", - підкреслив Паліса.
Він додав, що також в окупантів залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі - захоплення Миколаївської та Одеської областей.
Крім того, заступник керівника ОП заявив, що наразі не спостерігається умов для перелому війни від жодної зі сторін.
"Якщо говоримо конкретно про ворога, то в них не складаються передумови для змін оперативного рівня на лінії зіткнення. Так, у них досить амбітні плани на цей рік, як і на подальші. Проте сил для фактичної реалізації цих планів я не бачу", - підсумував Паліса.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, російські загарбники змогли просунутися у Донецькій області, зокрема у Покровській міській громаді. Село Гришине розташоване на північний захід від Покровська і наразі переважно окуповане російськими військами.
Аналітики проєкту "DeepState" заявили, що Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.
Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що країна-агресор Росія під час весняно-літньої кампанії хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області, але контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів.
Про персону: Павло Паліса
Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.
