'Перемога неможлива, просто аж ніяк': політик розповів, коли Путін зупинить війну

Ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що ресурсна військова промисловість перебуває у глибокій кризі.

Путін приречений на поразку

Ключові тези Мілова:

Можливості перемоги Путіна у цій війні немає

Військова промисловість РФ перебуває у глибокій кризі

Путін може вести наступ лише обмежений період

Попри спроби наступу та агресивну риторику Кремля, Росія не має реальних шансів на військову перемогу над Україною. Ресурсна база агресора виснажується, а військова промисловість перебуває у глибокій кризі. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Росії немає можливості продовжувати цю війну довго. Ми говоримо про дуже обмежений період, коли Путін може намагатися наступати. Питання про те, коли зупинити бойові дії, висить у повітрі. Все зводиться лише до особистої зацикленості Путіна, але ресурсна реальність поверне його на землю", - заявив він. відео дня

Мілов переконаний, що військова перемога РФ над Україною неможлива. Наразі головне питання полягає не в результаті бойових дій, а в умовах майбутнього припинення вогню.

"Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто аж ніяк. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому. А вести війну до якихось нових завоювань, навіть не до перемоги, у Путіна можливості немає", - додав експерт.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російському війську, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Як повідомляв Главред, США розглядають територіальні поступки як варіант припинення війни. Президент Зеленський підкреслив, що Україна не є агресором і не готова "платити" власними землями.

Також на Олександрівському напрямку ЗСУ звільнили 480 кв. км території. Російські окупанти не змогли реалізувати свій план наступу на кількох напрямках, зазнають значних втрат і відступають, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім цього, Україна отримала від окремих союзників попередження про можливе обмеження ударів по російському нафтовому сектору через різке зростання світових цін на енергоносії. Водночас глава держави підтвердив готовність Києва до великоднього перемир’я за умови двостороннього припинення атак по українській енергетиці.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

