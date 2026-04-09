Путін оголосив про перемир'я у війні проти України - коли воно почнеться

У Кремлі оголосили про тимчасове "великоднє перемир’я", попри те, що раніше саме Україна була ініціатором припинення бойових дій на вказаний період.

Путін оголосив про перемир'я у війні проти України - що відомо

У Кремлі оголосили про Великоднє перемир'я у війні

Воно триватиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив перемир’я у війні проти України у зв’язку з наближенням свята Великодня. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Кремль.

"Рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації В. В. Путіна у зв'язку з наближенням православного свята Великодня (Світлого Христового Воскресіння) оголошується перемир'я з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року", - повідомили росЗМІ. відео дня

У Кремлі доручили міністру оборони Росії А. Бєлоусову та начальнику Генштабу, командувачу об’єднаного угруповання військ генералу В. Герасимову на визначений період зупинити бойові дії на всіх напрямках. Військовим також наказано бути готовими до реагування на можливі провокації чи інші агресивні дії з боку противника.

Водночас у Кремлі цинічно заявили, що очікують аналогічних кроків від української сторони, хоча саме Україна була ініціатором проведення Великоднього перемир'я.

Як РФ може використати перемир'я - думка експерта Як писав Главред, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Росія може використати перемир’я як можливість для підготовки до нових масованих атак. Водночас, за його оцінкою, за короткий період на фронті окупанти не зможуть провести серйозні маневри чи перегрупування сил. Про це він заявив в коментарі 24 каналу. Він пояснив, що для посилення наступу необхідно перекинути щонайменше кілька бригад, а такий процес займає не менше тижня через складну логістику — від виведення підрозділів із позицій до їх транспортування та розгортання. Тому кілька днів перемир’я суттєво не змінять ситуацію на полі бою. Водночас експерт допускає, що противник може скористатися зниженням активності українських ударних засобів і, наприклад, підготувати до застосування значну кількість ударних дронів на стартових позиціях."Останнім часом ми бачимо доволі успішні удари саме по таких майданчиках. Їм доволі не просто перевезти велику кількість "Шахедів". А тут у них може бути час, вони будуть знати, що по них не будуть стріляти. Також зможуть підвезти артилерійські боєприпаси", – припустив він.

Великоднє перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова піти на перемир’я з Росією на період великодніх свят, зокрема 12 квітня.

6 квітня він повідомив, що Київ за посередництва США офіційно звернувся до Росії з пропозицією організувати великоднє перемир’я.

Водночас 9 квітня у Кремлі заявили, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін поки не ухвалював жодних рішень щодо цього питання. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Інші новини:

Про персону: Павло Нарожний Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

