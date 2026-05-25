Сили оборони пішли в контратаку і повертають позиції: названо напрямок

На Оріхівському напрямку ворог проводить заходи з накопичення особового складу штурмових груп.

У Силах оборони розповіли про ситуацію на фронті

Важливе із заяв Волошина:

Сили оборони України активно проводять контрнаступальні дії

Росіяни переходять до оборони та змінюють підрозділи

На Орехівському напрямку армія країни-агресора РФ змінює штурмові підрозділи на підрозділи закріплення для того, щоб стояти в обороні, через успіхи українських військових на фронті.

"Оріхівський напрямок, ділянка фронту біля Степногірська та Приморського. Там Сили оборони України активно проводять контратакуючі дії, поступово повертають під контроль раніше втрачені позиції. І росіяни, які там тримали штурмові підрозділи, зараз переходять до оборони і змінюють їх, щоб підрозділи могли якось там закріпитися і хоч щось утримати", – повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

Як розповів речник, крім того, за даними розвідки, росіяни хочуть до 31 травня підійти до Оріхова (Запорізька область).

"А якщо дивитися на їхні далекоглядні плани, то до 30 червня росіяни хочуть зайти в Таврійське, і за літо підійти аж під Комишуваху. Однак все це просто "проєкти", – зазначив Волошин.

Він повідомив, що на Оріхівському напрямку ворог проводить заходи з накопичення особового складу штурмових груп на передових позиціях. Зокрема, проводить заміну 108-го та 247-го десантно-штурмових полків: замінюють на 387-й та 1445-й мотострілецькі полки.

Ситуація на Гуляйпольському напрямку

Крім того, як зазначив речник, командування 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка воює на Гуляйпольському напрямку, подало доповідь командувачу угруповання військ "схід" про те, що захопило селище Верхню Терсу.

"І навіть зробили відеоролик, де за допомогою штучного інтелекту показали нібито розгортання прапора біля руїн будинків. Насправді таких будинків у Верхній Терсі немає, і за даними розвідки, Верхню Терсу, такий населений пункт, що знаходиться на північний схід від Гуляйполя, за планами російського командування, 55-та дивізія морської піхоти мала захопити ще 15 травня. Зараз терміни захоплення цього населеного пункту перенесені. І у ворога там "дуже підгорає", – заявив Волошин.

ЗСУ припустили можливе посилення бойових дій

Представник ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що російські сили, ймовірно, готуються до нарощування наступальної активності на окремих ділянках фронту.

Він зазначив, що зараз інтенсивність бойових дій залишається відносно невисокою, проте ситуація може змінитися з настанням теплішого періоду. За його словами, поява густого листя покращує умови для прихованого пересування та проведення атак, що може вплинути на динаміку боїв.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

