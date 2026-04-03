Війна в Україні закінчиться після того, як з’являться певні умови: експерт назвав їх

Дар'я Пшеничник
3 квітня 2026, 11:03
За словами військового аналітика, першим дзвоником стане неспроможність російських військ тримати оборону.
Коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

  • 2026 рік може стати точкою виснаження Росії
  • Масовані удари по РФ можуть змінити хід війни

Закінчення повномасштабної війни не буде раптовим - процес розтягнеться в часі, але матиме чіткі маркери, за якими можна буде зрозуміти, що російська армія втрачає здатність продовжувати бойові дії. Про це в коментарі для ТСН розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, першим серйозним сигналом стане руйнування оборонних можливостей російських військ.

"Першим дзвоником стане неспроможність російських військ тримати оборону. Першим етапом стане неспроможність наступати, і з цього буде виходити те, що вони не зможуть тримати оборону. Як тільки почне "сипатись" оборона, то одразу зміниться їхня риторика", - каже Олександр Коваленко.

Коли може завершитися війна

Аналітик наголошує, що російська армія вже входить у фазу глибокого виснаження. За його оцінками, у 2026 році РФ не зможе провести повноцінну наступальну кампанію, а її можливості на фронті поступово зменшуватимуться.

Він пояснює, що темпи просування російських військ уже зараз не відповідають їхнім заявленим планам, а на окремих ділянках фронту українські сили здатні проводити результативні контратаки. Це, на думку експерта, свідчить про системні проблеми в російській армії.

Коваленко звертає увагу й на співвідношення втрат і здобутків: у 2026 році росіяни захоплювали менше територій, ніж українські сили звільняли під час контратак. Це може означати наближення критичної точки, коли будь-які наступальні дії РФ перестануть приносити результат.

Підсумовуючи, він зазначає, що Москва висуває ультиматуми лише доти, доки вважає себе сильною.

"До закінчення війни ми прямуємо з 2022 року, тому різким воно аж ніяк не може бути", - каже експерт.

Чи можуть удари по РФ пришвидшити завершення війни

Окремо Коваленко прокоментував можливість використання Україною балістичних ракет по території РФ. Він вважає, що такі удари можуть мати ефект, але лише за умови правильно обраних цілей і масштабності операції.

"А ось вдарити так, щоб вся Москва занурилась у блекаут - це цілком можливо… Або вдарити по позиційним районам розміщення російських засобів ППО", - висловлює свою думку Коваленко.

За його словами, йдеться не про точкові удари, а про масовану атаку, яка б стала шоком для російського суспільства та продемонструвала масштаб змін, що сталися з 2022 року.

"Але це повинен бути масований удар - щоб одночасно було багато ракет, 30 або 40… Я хотів би вірити, що це буде якісно сплановано, що буде масштабний комбінований удар: 200-300 дронів, крилаті ракети та балістичні", - додає він.

Чи можлива перемога Росії у війні

Економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що попри спроби наступу та агресивну риторику Кремля, Росія не має реальних шансів на військову перемогу над Україною.

"Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто аж ніяк. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мета Росії у війні проти України не обмежується лише захопленням територій Донецької та Луганської областей. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас.

Водночас твердження Росії про нібито повний контроль над Луганщиною є перебільшеними. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема в районах Надії та Новоєгорівки.

Цю інформацію підтверджує і Третій армійський корпус, який заперечує повне захоплення області та повідомляє, що українські підрозділи досі контролюють окремі рубежі на Луганщині.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

