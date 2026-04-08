'Торгуємось за кілька кілометрів': Венс розкрив нові деталі мирних переговорів

Джей Ді Венс заявив, що для завершення війни Україна та Росія мають піти на взаємні кроки задля уникнення подальших втрат і економічних наслідків.

Венс розкрив нові деталі мирних переговорів

Венс висловив розчарування частиною лідерів Європи

Росія та Україна мають зробити кроки для завершення війни

Віцепрезидент США розхвалив роль Орбана в контексті війни РФ проти України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в рамках офіційного візиту до Угорщини прокоментував хід війни країни-агресорки Росії проти України. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає The Guardian.

За словами Венса, США "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які, за його словами, "не виявляють особливого інтересу до вирішення цього конкретного конфлікту".

Він зазначив, що лише окремі лідери виявили корисність, зокрема згадав Джорджію Мелоні та деякі західноєвропейські столиці, які діють непублічно, водночас підкресливши особливу роль Віктора Орбана у формуванні розуміння ситуації.

Віцепрезидент США наголосив, що робота над врегулюванням триватиме, однак і Україна, і Росія мають зробити кроки назустріч, натякаючи на можливість поступок з боку Києва для завершення війни.

"Що я б сказав і росіянам, і українцям, так це те, що, знаєте, на даний момент ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно "ні". Але, як ви знаєте, для танго потрібні двоє. Тож хоча Віктор (йдеться про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, - ред.) і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті ми можемо лише відкрити двері. Росіяни та українці мають самі через них пройти", - сказав Венс.

Венс також неодноразово позитивно висловлювався про Орбана, відзначивши його як важливого партнера у досягненні миру та підкресливши, що його внесок перевищує дії більшості європейських столиць у цьому напрямку. Крім того, він відкинув критику ЄС на адресу угорського уряду, назвавши її безпідставною.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан посприяв кращому розумінню у Вашингтоні позицій України та Росії щодо можливого досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ за посередництва США офіційно звернувся до Росії з пропозицією організувати Великоднє перемир’я.

Також у квітні очікується візит до Києва американської делегації високого рівня на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, про що повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

