Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

Головне:
- Рада ухвалила законопроєкт №15110
- Військовий збір сплачуватимуть протягом трьох років після завершення війни
- Мінфін прогнозує понад 140 млрд грн доходу щороку для бюджету
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження сплати військового збору після завершення або скасування воєнного стану. Про це стало відомо із засідання парламенту.
Згідно з ухваленим документом, чинні ставки податку діятимуть протягом трьох років після завершення війни. За рішення проголосували 257 депутатів.
Закон зафіксував поточні рівні оподаткування, які залишаться незмінними у післявоєнний період:
- Для фізичних осіб ставка становитиме 5% (проте для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони збережено пільгову ставку - 1,5%).
- Для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп податок складатиме 10% від розміру мінімальної заробітної плати.
- Для платників єдиного податку 3-ї групи (ФОП та юрособи) 1% від доходу.
Куди підуть гроші
Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді наголосив, що ці заходи дозволять залучати до бюджету понад 140 млрд гривень щороку. За оцінками уряду, ці кошти стануть фінансовим фундаментом для відновлення країни.
Робота Верховної Ради - новини за темою
Як повідомляв Главред, 10 березня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт, який мав запровадити автоматичний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи, зокрема сервісів Bolt, Booking, Glovo, OLX та інших. Документ не набрав необхідної кількості голосів
Також президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту на випадок, якщо війна триватиме ще три роки. Мотовиловець вже працює над документом.
Крім цього, 25 березня Верховна Рада ухвалила закон №13155, який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати послуг з управління багатоквартирним будинком. За рішення проголосували 308 депутатів.
Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
