Перемир’я на Великдень: Зеленський відреагував на заяву Путіна

Зеленський підкреслив, що суспільство очікує реальних кроків до миру і деескалації конфлікту.

https://glavred.net/war/peremirie-na-pashu-zelenskiy-otreagiroval-na-zayavlenie-putina-10755584.html Посилання скопійоване

Президент наголосив на важливості безпеки громадян під час святкового періоду

Коротко:

Україна готова до великоднього перемир’я

Зеленський заявив про дзеркальні кроки

Акцент на безпеку громадян на свята

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до запровадження перемир’я на період Великодніх свят. Відповідну позицію глава держави оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, Україна й раніше демонструвала готовність до взаємних кроків задля деескалації.

відео дня

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно", – написав він.

Президент наголосив на важливості безпеки громадян у святковий період і підкреслив, що суспільство очікує реальних кроків до миру.

"Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – додав Зеленський.

Коли та на яких умовах може завершитись війна РФ проти України - думка експерта Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що завершення активної фази війни РФ проти України у 2026 році на умовах, вигідних Києву, є малоймовірним. За його оцінкою, наразі відсутні передумови для швидкого припинення бойових дій із досягненням прийнятного для України результату. Водночас сценарій завершення війни за умов, які може нав’язати Росія, міг би реалізуватися значно швидше, однак це означало б фактичну капітуляцію та подальшу ескалацію. Експерт також зазначає, що стратегічною метою РФ залишається не лише військовий тиск, а й спроба знищення української державності та ідентичності. На думку Жданова, припинення бойових дій на умовах України можливе не раніше ніж через кілька років — орієнтовно після 2027 року, коли можуть скластися умови для реальних переговорів і зміни позиції Росії.

Як раніше повідомляв Главред, Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив перемир’я у війні проти України у зв’язку з наближенням свята Великодня.

Крім того, 30 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова піти на перемир’я з Росією на період великодніх свят, зокрема 12 квітня.

Нагадаємо, що 9 квітня у Кремлі заявили, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін поки не ухвалював жодних рішень щодо цього питання. Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред