Росія підступно вдарила по Одесі: загинула людина, кількість постраждалих росте

Анна Косик
25 травня 2026, 23:38
Ліквідація наслідків ворожого удару триває.
Дані щодо наслідків атаки уточнюються

Що повідомив Лисак:

  • Росія атакувала Одесу
  • Внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження інфраструктурного об'єкту
  • Вже відомо про перших постраждалих

Ввечері 25 травня країна-агресорка Росія атакувала Одесу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Спеціалісти районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінку масштабів ушкоджень. Також на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Вже відомо про першу жертву та кількох постраждалих внаслідок удару РФ. Кількість травмованих зростає.

"Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. На жаль, щойно стало відомо, що один з них помер. Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям.Мой щирі співчуття рідним та близьким", - додав Лисак.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив комбінований ракетно-дроновий удар по Одеському регіону. За його даними, в Одесі в результаті удару пошкоджено скління та фасад обʼєкта інфраструктури та прилеглих будівель.

Росія готує новий масований обстріл - прогноз експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Москва дійсно зберігає можливість проводити масовані атаки, однак їх організація вимагає великих витрат і серйозної підготовки.

Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

При цьому, головною метою таких ударів стає не стільки військовий результат у вигляді знищення ключових центрів управління, скільки психологічний та інформаційний тиск.

Удари РФ по Одесі та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 23 травня окупаційня армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Раніше, вночі 20 травня, Одеса опинилася під масованим ворожим обстрілом. Внаслідок удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей - постраждав енергооб'єкт.

Напередодні, 19 травня, російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши дах і вікна.

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак — український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року — голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року — начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

