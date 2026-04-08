"Значний прогрес": Венс розповів про успіхи в переговорах України з РФ

Венс зазначив, що на початковому етапі переговорів сторони навіть не могли чітко сформулювати свої вимоги щодо припинення війни.

Що сказав Джей Ді Венс:

Динаміка переговорів виглядає обнадійливою

Переговори зводяться до питань контролю над обмеженими територіями

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. За його словами, позиції сторін стали ближчими одна до одної. Про це він повідомив 8 квітня під час візиту до Будапешта, передає "Радіо Свобода".

Венс зазначив, що на початковому етапі переговорів сторони навіть не могли чітко сформулювати свої вимоги щодо припинення війни.

"Спочатку ми не могли переконати РФ і Україну хоча б сформулювати, чого вони хочуть для завершення конфлікту. Зараз ми цього досягли. Ми отримали документи від українців і росіян. Ми фактично змусили їх висловити свої позиції, і з часом їхні позиції стали все ближчими і ближчими", – сказав Венс.

Він підкреслив, що хоча остаточних домовленостей поки що немає, динаміка переговорів виглядає обнадійливою. Віцепрезидент додав, що, на його думку, війна значною мірою втратила свій первісний сенс.

Також Венс звернув увагу на те, що на даному етапі переговори зводяться до питань контролю над обмеженими територіями.

"Чи варті цього втрати ще сотень тисяч російських і українських молодих чоловіків? Чи варті цього додаткові місяці або навіть роки високих цін на енергоносії та економічного спустошення?" – зазначив він.

При цьому Венс розкритикував європейських лідерів за те, що вони, на його думку, не роблять достатньо для припинення війни.

Пауза в мирних переговорах — коли чекати продовження діалогу з РФ Як писав Главред, мирні переговори щодо війни в Україні зараз поставлені на паузу, головною причиною чого став масштабний конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк, уточнивши, що діалог призупинено доти, доки тривають бойові дії в цьому регіоні. "Політико-військова частина переговорів перебуває на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент і Буданов анонсували можливість продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан сприяв кращому розумінню у Вашингтоні позицій України та Росії щодо можливого досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може послабити підтримку Києва з боку США.

Також у квітні очікується візит до Києва американської делегації високого рівня на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, про що повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Про особу Джей Ді Венса Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, штат Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом з часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів у 2028 році. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму екс-президента США після багатьох років її критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса — навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів екс-президента.

