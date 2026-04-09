РФ планує 'буферну зону' на Вінниччині: полковник відповів чи є загроза

Експерт оцінив можливості Придністров’я щодо створення буферної зони у Вінницькій області.

Придністров'я не має достатніх ресурсів та чисельності

Росія малоймовірно зможе створити "буферну зону" у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Він пояснив, що військове угруповання в Придністров’ї надто мале для проведення подібної операції.

"Для того, щоб створити "буферну зону", вам треба мати війська. Скажіть, які війська стоять у Придністровʼї? Хто може створити хоча б номінальну загрозу того, що вони можуть щось зробити?"

Реальна чисельність військ

За словами експерта, на території невизнаного регіону наразі налічується від 1,5 до 3 тисяч реальних військових.

"Про яку "буферну зону" можна говорити? Крім того, щоб проводити таку операцію, треба вступити в бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони України. Це означає витрату матеріальних ресурсів, яких і так немає в Придністровʼї. Вони не мають ні можливостей, ні спроможностей створювати таку "буферну зону". На Придністровʼя за останні 12 років нашої війни не перекидалися жодні підрозділи", – підсумував Сергій Грабський.

РФ готує неординарний наступ на одному напрямку Росія може готувати нетиповий наступ на Оріхівському напрямку. Про це заявив керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, окупанти відпрацьовують переміщення через газові труби на тимчасово захоплених територіях, одночасно використовуючи наземні та підземні комунікації для прихованого пересування. "Вони вважають, що таким чином зможуть захиститися від українських ударних і розвідувальних дронів", – пояснив Кузан. Експерт підкреслює, що такі дії свідчать про пошук росіянами нестандартних способів ведення наступальної операції та підготовку до несподіваних маневрів на фронті.

Як повідомляв Главред, російські загарбники змогли просунутися у Донецькій області, зокрема у Покровській міській громаді. Село Гришине розташоване на північний захід від Покровська і наразі переважно окуповане російськими військами.

Крім того, росіяни весь час змінюють свої плани та дедлайни для їх виконання. Зокрема, в окупантів з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтервʼю РБК-Україна.

Нагадаємо, що аналітики проєкту "DeepState" заявили, що Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Читайте також:

Про перосу: Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

