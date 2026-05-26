В Україні можуть знову подорожчати яйця: економіст пояснив, що відбувається

Юрій Берендій
26 травня 2026, 03:08
Економіст пояснив, що ціни на яйця в Україні напряму залежать від вартості комбікормів, основою яких є кукурудза, запаси якої на ринку скорочуються.
Економіст пояснив, що впливає на вартість яєць / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ціни на яйця залежать від вартості кормів для птахофабрик
  • Подорожчання кукурудзи автоматично піднімає ціну на яйця
  • Зараз на ринку "доїдають" залишки торішнього врожаю кукурудзи

Попри сезонне збільшення пропозиції у літні місяці, ситуація з цінами на яйця залежить не лише від попиту та обсягів виробництва. Вартість цього популярного продукту значною мірою формується під впливом цін на корми, які становлять основну частину собівартості виробництва. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами Пендзина, близько 94% яєць на українському ринку виробляють птахофабрики, а основну частину їхньої собівартості, приблизно 70%, становить комбікорм. Саме тому зростання цін на кукурудзу автоматично призводить і до подорожчання яєць.

"Урожай кукурудзи збирають у листопаді, тому зараз доїдають залишки", - підсумував він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, ціни на капусту активно змінюються через надлишок продукції та низький попит.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомляє, що різке подорожчання полуниці частково пов’язане з погодними ризиками та можливим дефіцитом фруктів, що також впливає на вартість інших продуктів харчування, зокрема яєць. Цінова ситуація на ринку становить значну складність через збалансування попиту і пропозиції на сезонні товари. Зростання вартості кормів безпосередньо позначається на собівартості тваринницької продукції.

Як раніше повідомляв Главред, ціни на полуницю в Україні знизилися на 14% через збільшення пропозиції, але залишаються вищими ніж минулого року, відображаючи загальну тенденцію коливань вартості продуктів, серед яких ключове місце займають яйця. Народний депутат Дмитро Соломчук прогнозує, що місцева ягода і фрукти незабаром здануться більш доступними, що вплине на споживчий ринок загалом. Економічні умови продовжують формувати тренди на українських аграрних ринках.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

