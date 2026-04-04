Віткофф та зять Трампа вперше приїдуть до Києва - Буданов назвав дату та суть візиту

Делегація американських політиків, зокрема Джаред Кушнер та Стів Віткофф приїдуть, щоб обговорити гарантії безпеки та сценарії завершення війни.

Віткофф та зять Трампа вперше приїдуть до Києва

Цього місяця до Києва може прибути американська делегація на чолі з високопоставленими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, візит може відбутися після Великодня, який святкують 12 квітня. Попри те, що Віткофф і Кушнер, який є зятем Дональда Трампа, вже неодноразово відвідували Росію для переговорів із Володимиром Путіним, ця поїздка стане їхнім першим візитом до України. До складу делегації також може долучитися сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Українська сторона прагне отримати чітке розуміння щодо майбутніх гарантій безпеки від США, які мають запобігти новій російській агресії в межах потенційних домовленостей про завершення війни.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — саме вони, як очікується, приїдуть. Хто ще буде там — подивимося", — сказав Буданов.

Україна висловлює занепокоєння щодо рівня гарантій безпеки з боку США та механізмів їхнього застосування у разі відновлення російських атак. Кирило Буданов зазначив, що після візиту американської делегації Київ може розраховувати на більш чіткі та вагомі гарантії.

"Ми давно визначили, чого хочемо. Гадаю, це буде реалізовано незабаром. Що буде далі — це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми, безперечно, досягли прогресу — ми вже рухаємося вперед", - вказав він.

Він також повідомив, що Україна отримала сигнали від міжнародних партнерів із проханням зменшити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних підприємствах на тлі різкого зростання світових цін на нафту і паливо, спричиненого війною в Ірані, яка триває вже шостий тиждень.

Буданов зауважив, що з цього приводу надходять певні дипломатичні меседжі без деталізації, а також висловив сподівання, що ситуація в регіоні Перської затоки найближчим часом стабілізується.

Чим завершиться для України пауза в переговорах - думка експерта Як писав Главред, політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко спрогнозував розвиток війни в Україні у разі паузи в переговорах після листопадових виборів у США. Він зазначив, що формат війни на виснаження несе для України більше ризиків, ніж для Росії. Експерт підкреслив, що ключовим фактором стане внутрішня стійкість країни — зокрема, здатність витримувати навантаження у сфері мобілізації та енергетики. На його думку, якщо бойові дії стабілізуються і лінія фронту залишатиметься без змін, у подальшому може постати питання про припинення війни. "Цей фактор буде дуже вагомим. Потрібно буде залучати Китай і міжнародні організації, щоб тиснути на Росію і змушувати її домовитися про припинення вогню, бо буде очевидно, що жодна зі сторін не може виграти війну", - підсумував Фесенко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висунула Україні ультимативну вимогу вивести війська з Донбасу протягом двох місяців, погрожуючи в іншому разі нав’язати жорсткіші умови миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, такі дії Кремля пов’язані зі спробою використати сприятливий момент, що виник на тлі війни в Ірані.

Водночас у Європейському Союзі наголошують, що цілі Росії у війні значно ширші, ніж лише захоплення Донецької та Луганської областей, підкреслила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

