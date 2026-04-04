Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Віткофф та зять Трампа вперше приїдуть до Києва - Буданов назвав дату та суть візиту

Юрій Берендій
4 квітня 2026, 19:11
Делегація американських політиків, зокрема Джаред Кушнер та Стів Віткофф приїдуть, щоб обговорити гарантії безпеки та сценарії завершення війни.
Віткофф та зять Трампа вперше приїдуть до Києва / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

  • Американська делегація може відвідати Київ після 12 квітня
  • Однією з тем переговорів будуть гарантії безпеки

Цього місяця до Києва може прибути американська делегація на чолі з високопоставленими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, візит може відбутися після Великодня, який святкують 12 квітня. Попри те, що Віткофф і Кушнер, який є зятем Дональда Трампа, вже неодноразово відвідували Росію для переговорів із Володимиром Путіним, ця поїздка стане їхнім першим візитом до України. До складу делегації також може долучитися сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

відео дня

Українська сторона прагне отримати чітке розуміння щодо майбутніх гарантій безпеки від США, які мають запобігти новій російській агресії в межах потенційних домовленостей про завершення війни.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — саме вони, як очікується, приїдуть. Хто ще буде там — подивимося", — сказав Буданов.

Україна висловлює занепокоєння щодо рівня гарантій безпеки з боку США та механізмів їхнього застосування у разі відновлення російських атак. Кирило Буданов зазначив, що після візиту американської делегації Київ може розраховувати на більш чіткі та вагомі гарантії.

"Ми давно визначили, чого хочемо. Гадаю, це буде реалізовано незабаром. Що буде далі — це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми, безперечно, досягли прогресу — ми вже рухаємося вперед", - вказав він.

Він також повідомив, що Україна отримала сигнали від міжнародних партнерів із проханням зменшити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних підприємствах на тлі різкого зростання світових цін на нафту і паливо, спричиненого війною в Ірані, яка триває вже шостий тиждень.

Буданов зауважив, що з цього приводу надходять певні дипломатичні меседжі без деталізації, а також висловив сподівання, що ситуація в регіоні Перської затоки найближчим часом стабілізується.

Буданов / Інфографіка: Главред

Чим завершиться для України пауза в переговорах - думка експерта

Як писав Главред, політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко спрогнозував розвиток війни в Україні у разі паузи в переговорах після листопадових виборів у США.

Він зазначив, що формат війни на виснаження несе для України більше ризиків, ніж для Росії.

Експерт підкреслив, що ключовим фактором стане внутрішня стійкість країни — зокрема, здатність витримувати навантаження у сфері мобілізації та енергетики.

На його думку, якщо бойові дії стабілізуються і лінія фронту залишатиметься без змін, у подальшому може постати питання про припинення війни.

"Цей фактор буде дуже вагомим. Потрібно буде залучати Китай і міжнародні організації, щоб тиснути на Росію і змушувати її домовитися про припинення вогню, бо буде очевидно, що жодна зі сторін не може виграти війну", - підсумував Фесенко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висунула Україні ультимативну вимогу вивести війська з Донбасу протягом двох місяців, погрожуючи в іншому разі нав’язати жорсткіші умови миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, такі дії Кремля пов’язані зі спробою використати сприятливий момент, що виник на тлі війни в Ірані.

Водночас у Європейському Союзі наголошують, що цілі Росії у війні значно ширші, ніж лише захоплення Донецької та Луганської областей, підкреслила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
23:57Фронт
19:27Війна
19:27Світ
Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти