Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Регіони атакує потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
25 травня 2026, 22:57оновлено 25 травня, 23:27
google news Підпишіться
на нас в Google
У багатьох областях оголосили І рівень небезпечності.
погода, дождь
Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 26 травня
  • Де температура повітря підвищиться до +29 градуса
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 26 травня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У всіх областях, крім Закарпаття, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 26 мая
Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що погода у вівторок буде неоднорідною. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла. Більш свіжа погода буде у Сумській, Чернігівській, Харківській та Полтавській областях - 17-19 градусів тепла.

У цей день буде рвучкий вітер. Дощі очікуються у східних, північних та центральних областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 26 травня

В Україні 26 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°, на сході та північному сході країни 17-22°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +26

За даними meteoprog, 26 травня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +15...+26 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до +12...+20 градусів.

погода 26 мая
Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: meteoprog

Погода 26 травня в Києві

У Києві 26 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

погода 26 мая
Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.

Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Погрози нових ударів по Києву: в ЄС жорстко відповіли на шантаж Росії

Погрози нових ударів по Києву: в ЄС жорстко відповіли на шантаж Росії

00:05Світ
Росія підступно вдарила по Одесі: загинула людина, кількість постраждалих росте

Росія підступно вдарила по Одесі: загинула людина, кількість постраждалих росте

23:38Україна
Сили оборони пішли в контратаку і повертають позиції: названо напрямок

Сили оборони пішли в контратаку і повертають позиції: названо напрямок

22:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

Гороскоп на сьогодні, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Гороскоп на сьогодні, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:05

Погрози нових ударів по Києву: в ЄС жорстко відповіли на шантаж Росії

25 травня, понеділок
23:38

Росія підступно вдарила по Одесі: загинула людина, кількість постраждалих росте

23:11

Знищить весь врожай за лічені дні: як врятувати листя груші від шкідника

22:59

Сили оборони пішли в контратаку і повертають позиції: названо напрямок

22:57

Регіони атакує потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
22:32

Росія починає "системні удари" по Києву: про що Кремль попередив США

22:22

Вірять у другий шанс: які знаки зодіаку знаходять кохання у другому шлюбі

22:03

Дрони вперше дісталися Калінінграда: в аеропорту ввели план "Ковьор"

21:51

Потужний удар Storm Shadow: на сході підірвано важливий пункт управління армії РФ

Реклама
21:44

Томати масово скидають квітки: що зробити для порятунку врожаю

21:38

Українців чекає обвал цін на популярні продукти: що здешевшає і коли

21:17

Під Білою Церквою знайшли таємне метро: історики зробили несподівану заявуВідео

20:59

Як дата народження впливає на характер: 4 найсильніших числа

20:59

Укуси комарів перестануть свербіти за секунди: простий трюк допоможе кожномуВідео

20:56

Зеленський назвав депутатам терміни завершення гарячої фази війни - що відомо

20:52

Перець сидить на місці й не росте: чим підгодувати кущі просто зараз

20:40

Глобальний дефіцит антибалістики: Зеленський зробив тривожну заяву

19:56

Не лише через релігію: чому за часів СРСР було небезпечно носити обручку

19:56

Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару

19:26

В "Буковелі" відбудеться міжнародний спортивний фестиваль Bukovel Elite Sports Trophy

Реклама
19:20

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

19:10

Чому Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину України: Невзлін назвав причинуПогляд

19:09

Розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ: у Le Monde розкрили деталі

19:02

Не лише на удачу: навіщо насправді першою в дім запускають кішку

19:02

Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

18:48

Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

18:35

Нове подорожчання неминуче: названо продукти, які зростуть у ціні першими

18:28

В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни

18:22

Закуска з помідорів, яка розлетиться на ура: рецепт за 5 хвилин

18:00

Чому кіт раптово починає спати в незвичних місцях: ветеринар попередила про загрозуВідео

17:59

"Живе з "туманами": Барських розніс Холоденко через "роман" з Бадоєвим

17:31

Заборону на російську музику, книги та кіно можуть ввести в одному з міст України

17:25

Дротяник зникне назавжди: секретний трюк, який знають одиниці

17:22

"Бажаю" чи "зичу" здоров'я - як правильно вітатися українськоюВідео

17:07

Три речі в гардеробі відразу видають ваш вік: Андре Тан назвав головні помилкиВідео

17:04

В Росії анонсували нові масовані удари по Києву та назвали цілі атак - що відомо

16:58

Потрібно всього 2 ложки солі: як прати чорні речі, щоб вони не потьмяніли

16:40

Мобілізація по-новому: в Україні змінюють правила призову та бронювання, кого зачепитьВідео

16:25

Для українців обережно підвищують ціни на популярні продукти: що буде далі

15:59

Долар полетів вниз після рекорду, а євро обвалився: новий курс валют на 26 травня

Реклама
15:45

"Я в це награлася": Денисенко несподівано висловилася про весілля

15:34

Мобілізація в Україні серйозно зміниться: Стерненко розкрив деталі реформи ЗСУВідео

15:31

4 суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети у свято 26 травня

15:16

Україна може перемогти: ветеран заявив про головний перелом у війні

15:00

Полуниця виросте розміром з кулак: яким настоєм її потрібно поливатиВідео

14:32

РФ готує удар по Україні, є загроза "Орєшніка": монітори назвали небезпечні дні

14:20

"Злилася остаточно": відомий блогер озвучив причину розлучення Потапа і Насті

14:16

Одна помилка і колеса можна викидати: що не варто робити на автомийціВідео

13:54

Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областейФото

13:40

Популярні овочі в Україні подорожчали майже вдвічі - на що злетіли ціни

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти