Регіони атакує потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода вночі 26 травня
- Де температура повітря підвищиться до +29 градуса
- У яких областях будуть дощі з грозами
Погода в Україні 26 травня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У всіх областях, крім Закарпаття, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що погода у вівторок буде неоднорідною. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла. Більш свіжа погода буде у Сумській, Чернігівській, Харківській та Полтавській областях - 17-19 градусів тепла.
У цей день буде рвучкий вітер. Дощі очікуються у східних, північних та центральних областях.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 26 травня
В Україні 26 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°, на сході та північному сході країни 17-22°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +26
За даними meteoprog, 26 травня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +15...+26 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до +12...+20 градусів.
Погода 26 травня в Києві
У Києві 26 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", — повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.
Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
