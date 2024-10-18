Що дасть Україні план перемоги Зеленського: Загородній розкрив подробиці

Експерт переконаний, що завдяки плану перемоги не знижуватиметься підтримка України.

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Що дасть Україні план перемоги Зеленського / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

План перемоги України, який представив президент Володимир Зеленський, розрахований на зовнішню аудиторію. Завдяки йому підтримка України не знижуватиметься. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Завдяки цьому ми доб'ємося хоча б того, щоб підтримка не знижувалася. А Україна за рахунок своїх ресурсів буде виробляти озброєння. Плюс - Україні дадуть можливість бити по території Росії", - сказав Загородній.

Водночас він не виключає, що в України будуть претензії до західних країн.

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"Українці проливають кров і борються за свободу Європи, завдяки цьому американські солдати не гинуть у країнах Балтії. Тому, звичайно, у нас будуть претензії до західних країн! І звичайно ж, ми будемо задавати свій порядок денний! Нехай тепер виправдовуються", - додав він.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

План перемоги Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ключові пункти плану перемоги президента Володимира Зеленського через побоювання щодо ескалації конфлікту, повідомляє Bild. Шольц вважає своїм пріоритетом не допустити, щоб війна між Росією та Україною переросла в конфлікт між РФ і НАТО.

За словами президента Зеленського, крім п'яти основних пунктів, План перемоги також міститьзасекречені додатки. Україна наполягає на якнайшвидшому наданні допомоги згідно з таємними положеннями цього плану.

П'ятий пункт Плану перемоги передбачає можливість заміщення українськими підрозділами американських військових контингентів у Європі, що є своєрідним "підколом", адресованим США. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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