МЗС дало офіційну відповідь: чи планує Україна розробляти ядерну зброю

Україна акцентує на тому, що РФ продовжує розповсюджувати фейки.

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Україна не планує розробляти ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Україна не має планів щодо розробки ядерної зброї і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

При цьому у МЗС звинуватило Росію у поширенні фейків щодо ядерної зброї.

"Офіційно спростовуємо інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення ... Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів", - заявили в МЗС.

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Україна закликає світові спільноту об'єднатися у втіленні Формули миру, зокрема першого пункту про радіаційну та ядерну безпеку.

Ядерна зброя України - що сказав Зеленський

Сьогодні вдень у Брюсселі Зеленський, спілкуючись із журналістами, згадав про Будапештський меморандум, згідно з яким Київ обміняв свої ядерні запаси на безпеку, але зрештою був обманутий Заходом 2014 року, коли Росія (ядерна держава) вторглася на Донбас і окупувала Крим.

Зеленський пояснив, що вже обговорював це питання з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, і висунув йому умову для нових гарантій довгострокового миру - або ядерна зброя, або НАТО. Україна, за словами Зеленського, обрала шлях до членства в Альянсі.

Преса трактувала заяву Зеленського як розгляд ОП сценарію виробництва власної ядерної бомби. Хмизу додала й публікація BILD про те, що Україна може нібито розробити смертоносну зброю протягом лічених тижнів - у відповідь на спробу Москви знову піти на Київ. У Зеленського цю інформацію назвали "нісенітницею".

Пізніше Зеленський уточнив, що не мав на увазі створення ядерної бомби. Він ще раз підкреслив, що Київ наразі розглядає варіант членства в НАТО.

Типи ядерної зброї та зони ураження / Інфографіка: Главреда

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