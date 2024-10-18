Україна може почати продавати власну зброю іншим державам - Умєров

Влада розглядає можливість зняття заборони на експорт вітчизняного озброєння.

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Україна може зняти заборону на експорт зброї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна може зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Про це заявив міністр оборони України Рустам Умєров, повідомляє Укрінформ.

Керівництво держави розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість, що передбачатиме відновлення експорту вітчизняного озброєння.

"Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння. Ми не виключаємо такої можливості, але рішення буде ухвалено колективно на рівні керівництва країни", - сказав Умеров. відео дня

Він додав, що Україна вже зробила перший крок у розвиток сектору оборонної промисловості, інвестувавши в "оборонку". Держава вже запропонувала партнерам кілька варіантів співпраці.

"Серед них - створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років і фінансові інструменти, як-от кредити або експортне фінансування", - додав міністр.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Зброя українського виробництва - головні новини

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї - ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на честь Дня Незалежності. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

Як повідомляв Главред, ракета-дрон "Паляниця" є відповіддю на зволікання деяких партнерів із важливими рішеннями, заявив Зеленський. Він наголосив, що нові українські розробки, зокрема "Паляниця", можуть змінити хід війни.

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Пізніше стало відомо про те, що Україна почала виробництво снарядів натовського калібру 155-мм. Виробництво військової продукції до кінця 2024 року має збільшитися втричі.

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