Що буде, якщо не прийти за повісткою: представник ТЦК розкрив усі деталі

Якщо військовозобов'язаний не прийшов за повісткою, що відповідальність визначатиметься згідно з адміністративним кодексом правопорушень.

https://glavred.net/ukraine/chto-budet-esli-ne-priyti-po-povestke-predstavitel-tck-raskryl-vse-detali-10603337.html Посилання скопійоване

Що буде, якщо не прийти за повісткою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розкрив нюанси вручення повісток українським військовозобов'язаним і пояснив, яку повістку вважають врученою та що буде, якщо не з'явитися до ТЦК за повісткою.

Чи можна не забирати повістку з пошти

За словами Монукало, є кілька видів оповіщення поштовим зв'язком.

"Належним чином сповіщеним військовозобов'язаний вважається, якщо повістку вручено в день одержання такого поштового відправлення особою, яка підтверджує інформацію (або документом від поштового оператора - наприклад, отримав у руки та розписався), або в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову від одержання чи непроживання за місцем, що було вказане в "Резерв+". Таким чином військовозобов'язаний вважатиметься належним чином сповіщеним навіть у разі, якщо він не оновив свої облікові дані за місцем проживання та повістка була надіслана за адресою, за якою військовозобов'язаний проживає. Тобто за тими даними, які увійшли до бази реєстру", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Що буде, якщо не прийти за повісткою

Якщо військовозобов'язаний не прийшов за повісткою, то відповідальність визначатиметься згідно з адміністративним кодексом правопорушень. Основне правопорушення за статтею 210-1 (порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку в особливий період) тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25500 грн).

"Якщо ж людина була належним чином сповіщена і надійшла інформація, що вона не проживає за адресою, або якщо повістка була вручена, а людина не з'явилася, то в обох випадках формуються матеріали для її розшуку", - сказав Сергій Монукало.

За його словами, є відповідна постанова КМУ №1487 (додаток 20) та №560, у якій визначено, що за зверненням районних міських, територіальних центрів комплектування, може надсилати дані і потім в електронному вигляді здійснюється розшук, адміністративне затримання та доставка військовозобов'язаних.

"Тобто якщо виявляється порушник, то в рамках адміністративного затримання передбачається навіть одягання наручників. Це оформлюється відповідним протоколом, і після доставлення до відповідного ТЦК незалежно від того, де військовозобов'язаний був поданий у розшук (наприклад, був у розшуку на Полтавщині, а затриманий - на Сумщині), його доправляють до найближчого ТЦК, де складається протокол про адміністративне правопорушення. І відповідно до ступеня провини виносять рішення, яке затверджує, відповідно, начальник територіального центру комплектування згідно зі статтею 210-1", - пояснив представник ТЦК.

Хто такий Сергій Монукало Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

Мобілізація в Україні та вручення повісток

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію громадяни України повинні були до 16 червня оновити свої військово-облікові дані. Влада попередила, що тим, хто не оновив відомості, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Також влада анонсувала надсилання повісток поштою, які вважатимуться врученими незалежно від отримання громадянином.

З 17 вересня було вислано щонайменше 6 тисяч повісток.

Повістки для відвідування Територіальних центрів комплектування через Укрпошту отримають насамперед ті громадяни, які оновили свої дані в застосунку Резерв+. Після отримання повістки у них буде два тижні, щоб відвідати військкомат.

Наступною категорією громадян, яким надішлють повістку, стануть ті, хто не має права на відстрочку або поки що її не оформив і є придатним до проходження військової служби.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред