Що буде, якщо не прийти за повісткою: представник ТЦК розкрив усі деталі

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розкрив нюанси вручення повісток українським військовозобов'язаним і пояснив, яку повістку вважають врученою та що буде, якщо не з'явитися до ТЦК за повісткою.
Чи можна не забирати повістку з пошти
За словами Монукало, є кілька видів оповіщення поштовим зв'язком.
"Належним чином сповіщеним військовозобов'язаний вважається, якщо повістку вручено в день одержання такого поштового відправлення особою, яка підтверджує інформацію (або документом від поштового оператора - наприклад, отримав у руки та розписався), або в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову від одержання чи непроживання за місцем, що було вказане в "Резерв+". Таким чином військовозобов'язаний вважатиметься належним чином сповіщеним навіть у разі, якщо він не оновив свої облікові дані за місцем проживання та повістка була надіслана за адресою, за якою військовозобов'язаний проживає. Тобто за тими даними, які увійшли до бази реєстру", - розповів він в інтерв'ю Главреду.
Що буде, якщо не прийти за повісткою
Якщо військовозобов'язаний не прийшов за повісткою, то відповідальність визначатиметься згідно з адміністративним кодексом правопорушень. Основне правопорушення за статтею 210-1 (порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку в особливий період) тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25500 грн).
"Якщо ж людина була належним чином сповіщена і надійшла інформація, що вона не проживає за адресою, або якщо повістка була вручена, а людина не з'явилася, то в обох випадках формуються матеріали для її розшуку", - сказав Сергій Монукало.
За його словами, є відповідна постанова КМУ №1487 (додаток 20) та №560, у якій визначено, що за зверненням районних міських, територіальних центрів комплектування, може надсилати дані і потім в електронному вигляді здійснюється розшук, адміністративне затримання та доставка військовозобов'язаних.
"Тобто якщо виявляється порушник, то в рамках адміністративного затримання передбачається навіть одягання наручників. Це оформлюється відповідним протоколом, і після доставлення до відповідного ТЦК незалежно від того, де військовозобов'язаний був поданий у розшук (наприклад, був у розшуку на Полтавщині, а затриманий - на Сумщині), його доправляють до найближчого ТЦК, де складається протокол про адміністративне правопорушення. І відповідно до ступеня провини виносять рішення, яке затверджує, відповідно, начальник територіального центру комплектування згідно зі статтею 210-1", - пояснив представник ТЦК.
Хто такий Сергій Монукало
Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.
Мобілізація в Україні та вручення повісток
Після набуття чинності новим законом про мобілізацію громадяни України повинні були до 16 червня оновити свої військово-облікові дані. Влада попередила, що тим, хто не оновив відомості, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Також влада анонсувала надсилання повісток поштою, які вважатимуться врученими незалежно від отримання громадянином.
З 17 вересня було вислано щонайменше 6 тисяч повісток.
Повістки для відвідування Територіальних центрів комплектування через Укрпошту отримають насамперед ті громадяни, які оновили свої дані в застосунку Резерв+. Після отримання повістки у них буде два тижні, щоб відвідати військкомат.
Наступною категорією громадян, яким надішлють повістку, стануть ті, хто не має права на відстрочку або поки що її не оформив і є придатним до проходження військової служби.
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