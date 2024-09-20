Повістки почали розсилати 'Укрпоштою': хто може отримати їх першими

Від 17 вересня вже надіслано щонайменше 6000 повісток поштою.

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Розсилання повісток поштою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Згенеровані у електронному реєстрі повістки почали розсилати військовозобов'язаним "Укрпоштою". Від 17 вересня їх надіслали вже щонайменше 6000. Про це повідомила адвокатка Таміла Алексик, передає "ТСН".

За її словами, генерували повістки, найімовірніше, використовуючи дані з відкритих реєстрів та "Дії", до яких у Міноборони є доступ.

"Гадаю, що першими будуть ті, хто оновив дані – бо інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А от інформацію про людей, які не оновили дані треба шукати, шляхом генерування інформації у "Дії", де багато хто зареєструвався, чи у інших реєстрах. Тобто тут ще потрібно, як то кажуть, напружитися і попрацювати, щоб виявити таких осіб", – розповідає юристка. відео дня

Вана зауважила, що багато хто досі вважає, що повістку мають вручити під особистий підпис у руки, але ці часи все пройшли. Порядок їхнього вручення прописаний в урядовій постанові, до якої внесли чимало змін.

"І з цього документу, мене найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток – якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все рівно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", – пояснює Алексик.

Адвокатка також розповіла, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту;

відмова отримати поштове відправлення із відповідною відміткою;

проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

"Я дуже сумніваюсь, що хтось буде ходити та вручати листи з повістками військовозобов’язаним або стукати до них у двері. Також навряд чи – це будуть повідомлення на телефон, бо для цього потрібно мати наявні контакти усіх призовників від 18 до 60 років. Тому гадаю, що це буде відповідна процедура, яка передбачена "Укрпоштою" – повідомлення про вручення. Лист буде зберігатися на пошті і у нього буде певний термін зберігання, коли людина має за ним прийти", – підкреслила Алексик.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий раніше повідомляв, що Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу видачі повісток. Їх генеруватимуть, підписуватимуть електронним підписом та доставлятимуть військовозобов'язаним "Укрпоштою".

Також відомо, що у Волинській області уже почали надсилати військовозобов’язаним повістки поштою. Їх відправляють рекомендованим листом на адресу, яка була вказана у ТЦК або за останнім місцем реєстрації.

Крім того, офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак зауважила, що повістку виписують і надсилають громадянам Україні не пізніше наступного дня після її підписання. Військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК впродовж 14 днів.

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