Україна покриває мобілізацією тільки втрати: чи буде призов 20-річних - депутат

Раніше у Раді закликали знизити мобілізаційний вік через брак молодих кадрів у війську.

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Від ЗСУ є "сигнали" щодо мобілізації молодших / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Україна покриває наявними темпами мобілізації тільки втрати у бригадах, однак про призов 20-річних військовозобовʼязаних не ідеться, розповів в ефірі Громадського радіо член Комітету з питань нацбезпеки Вадим Івченко.

Фактично, Івченко заперечив заяву іншого свого колеги — члена Комітету Романа Костенка, назвавши її "власною думкою". За його словами, це питання "всерйоз не обговорюється ані у ВР, ані у Кабміні".

Водночас "сигнали" з цього приводу з боку самих військових все ж надходять.

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"Хоча, з іншого боку, у нас є сигнали від ЗСУ про те, що, щоби виконувати реальні бойові завдання, потрібні люди з іншою фізичною підготовкою. Ми це так розуміємо, що ідеться про молодших людей, які можуть виконувати певні речі. Бо людям за 47-50 важкувато виконувати бойові речі, які просять командири бригад. Це сигнал тільки до нас — до комітету. Поки питання зовсім не обговорюється у комітеті, зовсім не стоїть на порядку денному у комітеті", — висловився Івченко.

Він запевнив, що Україна "достатньо багато людей уже мобілізувала", а нинішні кількісні показники перевершують показники січня 2024 року. Однак зʼявилися питання щодо мобілізованих, які несуть службу фактично у тилових штабах.

"У нас достатньо багато людей мобілізовано, спершу треба навести лад всередині. Ті люди, які можуть виконувати бойові завдання, вони не повинні сидіти в тилу, не мають робити друкарську чи іншу штабну роботу, не мають сидіти у ТЦК… Розумієте, коли купа охорони і так далі. Ось вони повинні виконувати бойові завдання", — пояснив Івченко.

Штабну роботу, на його думку, можна доручити військовим з пораненнями або тим, які проходять реабілітацію, тощо. Втім, констатував депутат, нинішніх темпів мобілізації усе ще недостатньо, аби підсилити бригади "свіжими" бійцями.

"Чи стала кращою мобілізація у порівнянні з січнем цього року? Так, краща. Чи достатня? Ні, недостатня. Ми на сьогодні покриваємо тільки потреби, щоби закрити втрати людського ресурсу у бригадах, але не як створення нових бригад чи підсилення наявних бригад, щоб була відповідна ротація", — пояснив Івченко.

Хто такий Вадим Івченко? Вадим Івченко - народний депутат ВР 9 скликання від ВО "Батьківщина". 5 жовтня 2022 року увійшов до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, звільнившись від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики, пише рух Чесно. Закінчив Київський гуманітарний інститут за спеціальністю "міжнародні відносини", НАДУ при Президентові України за фахом "державне управління", навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі. Кандидат економічних наук.

Мобілізація в Україні - що відомо про нові пропозиції

Нагадаємо, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко раніше заявив, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів. За його словами, у багатьох країнах мобілізація починається з 18 або 20 років, а американські конгресмени здивовані, що в Україні призову підлягають чоловіки лише з 25 років.

Водночас в Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50. Чоловіків 50-60 років будуть залучати до Сил оборони винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.

За підрахунками Міноборони, за останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі.

Мобілізація в Україні - основні положення / Інфографіка: Главред

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