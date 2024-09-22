Два тижні на візит до ТЦК: хто першим отримає повістку через Укрпошту

У разі неявки громадянина до ТЦК і СП за повісткою, держава отримає підставу притягнути його до адміністративної відповідальності.

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У громадян буде 2 тижні, щоб після отримання повістки відвідати військкомат - адвокат / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Повістки для відвідування Територіальних центрів комплектування через Укрпошту отримають насамперед ті громадяни, які оновили свої дані в застосунку Резерв+. Після отримання повістки у них буде два тижні, щоб відвідати військкомат. Про це заявив адвокат, кандидат юридичних наук Євген Філіпець.

Під час стріму "Говорить великий Львів" він розповів про те, що повістки отримують насамперед особи, про яких є актуальна інформація.

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"Хто ж отримає такі повістки в першу чергу? Це ті, хто оновив дані в "Резерв+", і є актуальна інформація про таких осіб", - зазначив адвокат.

За його словами, громадянам дадуть два тижні, щоб з'явитися в ТЦК і СП.

Кому можуть надіслати повістку в другу чергу

Як стверджує адвокат, наступною категорією громадян, яким надішлють повістку, стануть ті, хто не має права на відстрочку або поки що її не оформив і є придатним до проходження військової служби.

Як дізнатися, що накладено штраф

Якщо людина після отримання повістки не з'явилася до військкомату, у держави з'являється можливість притягнути її до адміністративної відповідальності.

"Особа цей процес не контролює, і вона дізнається, що на неї накладено штраф, коли виконавча служба буде вживати відповідні дії, особливо щодо заходів примусового виконання, і будуть банківські рахунки заблоковані. Тому, всім рекомендую, заходити в реєстр боржників і моніторити дані", - наголосив Євген Філіпець.

Коротко про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Повістки поштою - що про це відомо:

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію громадяни України повинні були до 16 червня оновити свої військово-облікові дані. Влада попередила, що тим, хто не оновив відомості, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Також влада анонсувала надсилання повісток поштою, які вважатимуться врученими незалежно від отримання громадянином. На Волині повістки поштою почали надсилати ще в серпні. Рекомендованим листом на ту адресу, яка є в базі ТЦК.

У вересні повістки почали розсилати "Укрпоштою" більш масово. З 17 жовтня відправили щонайменше 6000 повісток. Насамперед повістки отримують ті, про кого у держави є дані.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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