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Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК розповіли, що змінилося

Юрій Берендій
8 жовтня 2024, 09:59оновлено 8 жовтня, 10:37
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Призов осіб у віці від 50 до 60 років здійснюється за письмовою згодою військових частин за спеціальним мобілізаційним розпорядженням, зазначили в ТЦК.
Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК розповіли, що змінилося
В ТЦК розповіли, як здійснюється призов осіб віком з 50 до 60 років / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Главред

В Україні змінили правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років. Такі особи можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

За його словами, процедура мобілізації зазначеної категорії військовозобов'язаних є абсолютно прозорою.

В ТЦК наголосили, що прямої заборони на мобілізацію військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років немає. Призов даних осіб здійснюється за письмовою згодою військових частин спеціальним мобілізаційним розпорядженням і стосується переважно підрозділів, які не мають спеціальних вимог до військовозобов'язаних.

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"Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПТ)", - додає Сергій Монукало.

Він наголошує, що такі військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності, після чого з ними працюють рекрутери відповідних частин та проводяться співбесіди у ТЦК. За результатами цих етапів їм оформлюють відношення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде", - резюмував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК розповіли, що змінилося
Що відомо про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна поточними темпами мобілізації компенсує лише втрати у бригадах, але призов 20-річних військовозобов'язаних не розглядається, повідомив Вадим Івченко, член Комітету з питань нацбезпеки.

Водночас Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ і теперішній посол у Великій Британії, висловив думку, що немає потреби знижувати мобілізаційний вік, оскільки категорія 18-25 років є майбутнім України, і цей крок можливий лише в крайніх випадках.

З 2 жовтня в Україні почали діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних. Тепер підприємства не можуть бронювати працівників, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року, порушили правила військового обліку або перебувають у розшуку. Це прописано в постанові Кабміну № 1125 від 1 жовтня 2024 року.

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