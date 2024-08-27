Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восени

Вже в вересні цього року процес вручення повісток зазнає змін.

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Процес вручення повісток зазнав змін / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Тепер повістки будуть вручати не лише особисто, але й за допомогою рекомендованих листів з описом вмісту, згідно з оновленими нормами законодавства.

16 серпня Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Таку інформацію про нові правила можна знайти в даній постанові.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Оновлені повістки будуть роздруковані на бланку або сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Важливим моментом є те, що і традиційні бланки, і ці документи, матимуть таку саму юридичну силу.

"Кожну повістку засвідчує особистим підписом керівник ТЦК та СП. Кожний такий документ буде скріплений гербовою печаткою. Від вересня запровадять кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом, а також QR-код, що дозволить швидко перевірити дійсність документа", - йдеться в постанові Кабміну.

Ті повістки, які були сформовані з електронного реєстру, можна буде перевірити через мобільний застосунок "Резерв+". Цю інформацію підтвердив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський переконаний, що потрібна мобілізація з 18 років. Так українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, каже Громадський.

У ВР розказали про три варіанти економічного бронювання від мобілізації.

Як зазначили у Раді, варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають: сплату спеціального збору за бронювання працівників, бронювання на підставі заробітної плати, а також змішану модель бронювання.

Також раніше стало відомо, що військовозобов'язаного можуть доставити в ТЦК навіть після того, як він оновив свої військово-облікові дані.

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