'Він зациклений': в розвідці США сказали, чи готовий Путін закінчити війну

Зазначається, що Путін намагається утримати контроль над українськими територіями.

https://glavred.net/war/on-zaciklen-v-razvedke-ssha-skazali-gotov-li-putin-zakonchit-voynu-10710440.html Посилання скопійоване

Чи готовий Путін закінчити війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

Путін налаштований продовжувати війну в Україні

Він не планує зупиняти наступ росіян на фронті

Кремль хоче виправдати колосальні людські та фінансові витрати

Американська розвідка в жовтні поінформувала членів Конгресу США, що російський диктатор Володимир Путін "більше, ніж будь-коли раніше" налаштований продовжувати військову агресію проти України та не планує зупиняти наступ. Про це повідомили NBC News два високопосадовці у США.

За їх словами, спецслужби не фіксують жодних сигналів про те, що Росія готова йти на компроміси в питанні України — навіть попри спроби президента США Дональда Трампа організувати мирні переговори.

відео дня

"Путін сьогодні зациклений на своїй позиції продовжувати війну більше, ніж будь-коли раніше", - наголошують чиновники.

В розвідці підкреслюють, що попри великі втрати у військах та внутрішні економічні труднощі, Кремль намагається утримати контроль над українськими територіями, а також розширити вплив, щоб виправдати колосальні людські та фінансові витрати.

Водночас, в Білому домі від коментарів щодо аналітики розвідки відмовились, посилаючись на публічні заяви Дональда Трампа.

Що може змусити Путіна закінчити війну

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що тільки воєнно-стратегічна поразка може змусити Росію закінчити війну в Україні.

За його словами, потрібна поразка не лише на полі бою, але й у сфері військово-промислового комплексу, який Росія використовує для продовження війни такої інтенсивності.

"Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, може дещо зменшитися інтенсивність боїв через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян", - підкреслив експерт.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що план закінчення війни Росії проти України, який готує "Коаліція рішучих" мають обговорити на рівні радників до кінця тижня.

Також повідомлялось, що Москва не відмовляється від ескалації, попри риторику Лаврова про "усунення першопричин". Кремль робить ставку на війну на виснаження, зокрема на далекобійні удари по енергетиці та інфраструктурі України.

У матеріалі The Economist йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін не може завоювати Україну, тому хоче її знищити.

Читайте також:

Про джерело: NBC News NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред