Мобілізація в Україні: в Раді виступили за зниження мобілізаційного віку - що відомо

Депутат наголосив, що мобілізаційний вік в Україні, на його думку, потрібно зменшити до 20 років, щоб омолодити українську армію.

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В Раді виступили за зниження мобілізаційного віку / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів. Про це він заявив в ефірі телеканалу NTA, зазначивши, що навколо цієї теми ведуться активні дискусії.

Костенко також додав, що у багатьох країнах мобілізація починається з 18 або 20 років, а американські конгресмени здивовані, що в Україні призову підлягають чоловіки лише з 25 років.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину", – сказав він в ефірі ток-шоу. відео дня

На думку Костенка, в Україні потрібно почати мобілізацію до армії військовослужбовців віком 20 і більше років.

"У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати — з 25. Я не знаю, хто це придумав", — провів аналогію Костенко.

Що переддбачає новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони України планує запровадити новий формат повісток із QR-кодом, які вже проходять тестування. Про це розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Тим часом секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко зазначив, що мобілізація в Україні дещо сповільнилася у порівнянні з попередніми місяцями.

Також, за даними народного депутата Олексія Гончаренка, наразі мобілізація громадян віком 18-25 років зупинена, і їхній призов можливий лише за письмовою згодою.

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