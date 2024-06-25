Чи відмовилась РФ від Сумщини після обстрілів ЗСУ її прикордоння: дані ДПСУ

Поблизу Сумської області - з російського боку кордону - фіксується зменшення активності ДРГ. На зараз в окупантів недостатньо ресурсів для можливого прориву на цю ділянку, розповів в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Однак загроза диверсійних груп "нікуди не зникає".
"За останній період ми бачимо зменшення активності ворожих ДРГ на Сумщині, але повністю вона нікуди не зникла, і загроза проведення диверсійної діяльності ворогом нікуди не зникає", - констатував Демченко.
І хоча у ворога немає достатніх сил і засобів для наступу на Сумщину, "проте потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій", підкреслив представник прикордонної служби.
Росія все ще здатна розширити зону активних боїв, як це сталося з Харківською областю, щоб розтягнути і виснажити ресурси ЗСУ.
Прорив РФ на Сумщину - головне
На початку червня зʼявилась інформація про нібито захоплення росіянами села Рижівка Сумської області. Прикордонники цю інформацію спростували. Водночас росіяни продовжували обстріли території області з різноманітного озброєння.
За нещодавніми даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни сконцентрували на кордоні із Сумською областю від 10 до 12 тисяч військовослужбовців. Однак, зауважив експерт Дмитро Снєгирьов, цього угрупування військ недостатньо для наступу на Сумщині, аналогічного до "харківського сценарію".
Зменшення активності окупантів на російсько-українському кордоні Штати повʼязують з нещодавнім дозволом Білого дому бити ЗСУ американським озброєнням по силах РФ на російській території.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ракета "Циркон": що відомо про "пустушку", яку нахвалював Путін
- Скільки потрібно "перемолоти" росіян, щоб РФ закінчила війну: експерт вразив відповіддю
- РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред