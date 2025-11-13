Російський військовий винищувач розбився в Карелії - чи вижив екіпаж

В російському Міноборони підтвердили знищення винищувача Су-30 в небі над Карелією.

https://glavred.net/war/rossiyskiy-voennyy-istrebitel-razbilsya-v-karelii-vyzhil-li-ekipazh-10715198.html Посилання скопійоване

Російський військовий винищувач Су-30 розбився в Карелії / Колаж Главред, фото: wikimedia, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

В Росії самознищився винищувач Су-30

Екіпаж літака не вижив

Сьогодні, 13 листопада, в російській Карелії розбився винищувач Су-30. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що винищувач Су-30 розбився поблизу Петрозаводська. За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався неподалік місцевого аеропорту — літак упав у лісовій зоні, на місце катастрофи направлено екстрені служби.

відео дня

"Загинули 2 члени екіпажу", - скаржаться російські пропагадисти.

Згодом в російському Міноборони підтвердили знищення літака разом з екіпажем.

Су-30 / Інфографіка: Главред

Самознищення російської авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 жовтня 2025 року в Росії, безпосередньо перед масованим обстрілом території України, про який заздалегідь попереджали моніторингові ресурси, несподівано вибухнув і самознищився гіперзвуковий винищувач МіГ-31, що використовувався для запуску ракет "Кинджал" по Україні. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

24 липня 2025 року в Амурській області Росії зазнав аварії пасажирський літак Ан-24. Повітряне судно вилетіло з Хабаровська, прямуючи через Благовєщенськ до Тинди, але під час польоту екіпаж перестав виходити на зв’язок із диспетчерами.

1 липня в Нижньогородській області РФ впав багатоцільовий винищувач Су-34. Пілоти встигли катапультуватися. Про інцидент повідомили російські пропагандистські медіа.

Інші новини:

Літак Су-30СМ - що про нього відомо Су-30СМ (за кодифікацією НАТО: Flanker-H) - російський важкий багатоцільовий винищувач покоління 4++, призначений для завоювання панування в повітрі. По суті, це модифікація Су-30МКІ. Перший політ винищувач Су-30СМ здійснив у 2012 році. Винищувач Су-30СМ здатний діяти вдень і вночі, в будь-яких погодних умовах, він може не лише збивати літаки супротивника, а й знищувати наземні цілі, а також проводити повітряну розвідку і давати цілевказівки іншим літакам групи (зокрема й бомбардувальникам Су-34). Вартість такого літака становить приблизно 50 мільйонів доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред