Відома українська ведуча вагітна первістком

Ведуча опублікувала низку веселих фотографій з уже помітним животом.

https://glavred.net/stars/izvestnaya-ukrainskaya-vedushchaya-beremenna-pervencem-10715207.html Посилання скопійоване

Популярна ведуча вагітна первістком / Колаж Главред, фото Instagram/kurbanova_olena

Коротко:

Про що повідомила ведуча

Що вона написала

Популярна українська ведуча і журналістка Олена Курбанова оголосила, що вагітна первістком.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала низку веселих фотографій з уже помітним животом.

відео дня

Ведуча повідомила про вагітність / Фото Instagram/kurbanova_olena

"А ви складаєте плани на наступний рік?! Я от ніколи, а останніми роками, та й узагалі вважаю, що навіть плани на тиждень наперед це вже розкіш! Але цього разу дуже хочеться! Хочеться просто бути володарем свого часу, жити не як випаде, а як захотілося і спланувалося. Так що це те, що я сьогодні випадково і собі і вам побажала! Повернути собі привілей планувати своє життя", - написала ведуча.

Ведуча повідомила про вагітність / Фото Instagram/kurbanova_olena

Ведуча також зізналася, що їй страшно народжувати в реаліях війни в Україні. "Чи страшно мені? Дуже... Але ще ніколи я не була такою сильною і такою впевненою. Упевненою в нас. Ні в що у світі я так сильно не вірю, як в Україну! Ні в кого так сильно не вірю, як у свою країну. Тому я тут... І буду народжувати тут. Народжувати українку або українця, вільну людину вільної країни", - зазначила ведуча.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що російська співачка Алсу показала 8-річного сина Рафаеля, який прийшов до неї на репетицію.

Раніше також Фанати серіалу "Зворотний напрямок" буквально засипали питаннями творців кінострічки про те, чи вийде другий сезон драми.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред