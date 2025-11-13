Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

Головне:
- Зупинено просування російських окупантів біля Гуляйполя
- ЗСУ проводять ударно-пошукові дії
Українські воїни зупинили просування російських окупантів на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, зараз тривають дії з блокування просування ворога.
Як розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна" представник Сил оборони півдня Владислав Волошин, триває блокування пересування окупантів РФ, а також комплексне вогневе ураження ворога.
"Активно Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії, оскільки противник продовжує інфільтраційні дії, намагається приховано увійти в глибину української оборони", - розповів речник.
Важливі подробиці
Він зазначив, що за минулу добу зафіксовано стрілецькі бої біля населеного пункту Солодке, де противник зазнав втрат.
"Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить непроста, як і на Олександрівському та Оріхівському. Противник намагався завести групи закріплення в ті населені пункти, з яких Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції. Крім того, противник продовжує активний вогневий вплив на українські позиції", - зазначив Волошин.
Де ворог іде в атаку
Речник підкреслив, що найактивнішим на півдні залишається Олександрівський напрямок. Там за добу Сили оборони відбили 15 атак на позиції українських військ.
"Противник під час штурму Вербового застосовував і квадроцикли, і баггі", - повідомив Волошин.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, а на Оріхівському окупанти п'ять разів намагалися атакувати українські позиції.
Втрати РФ на півдні
У Силах оборони півдня України зазначили, що воїни продовжують вражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції. За минулу добу ворожі втрати склали:
- 240 окупантів;
- один танк;
- один комплекс ППО "Бук-М3";
- один зенітно-ракетний комплекс "Оса";
- чотири артилерійські системи;
- 22 одиниці автомобільної техніки;
- дві системи РЕБ;
- одна радіолокаційна станція;
- один квадроцикл;
- п'ять мотоциклів;
- одне баггі;
- три електроскутери;
- одна одиниця інженерної техніки;
- три антени зв'язку;
- 37 укриттів особового складу.
Штурм РФ на новому напрямку: думка експерта
Запорізький напрямок поступово перетворюється на одну з найнапруженіших ділянок фронту, яку можна порівняти за інтенсивністю боїв із районом Покровська. Російські сили посилили штурмові дії, прагнучи обійти українські позиції з флангів і закріпитися для подальших наступальних операцій. Про це розповів представник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук.
Ситуація на Запоріжжі - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях. Українські військові зуміли відкинути противника з позицій на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресора Росії та їхнє просування дуже небезпечне. Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо.
Як писав Главред, Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровською. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа
