Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

Олексій Тесля
13 листопада 2025, 17:25
81
Найактивнішим на півдні залишається Олександрівський напрямок, там за добу відбито 15 атак.
Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

  • Зупинено просування російських окупантів біля Гуляйполя
  • ЗСУ проводять ударно-пошукові дії

Українські воїни зупинили просування російських окупантів на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, зараз тривають дії з блокування просування ворога.

Як розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна" представник Сил оборони півдня Владислав Волошин, триває блокування пересування окупантів РФ, а також комплексне вогневе ураження ворога.

відео дня

"Активно Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії, оскільки противник продовжує інфільтраційні дії, намагається приховано увійти в глибину української оборони", - розповів речник.

Важливі подробиці

Він зазначив, що за минулу добу зафіксовано стрілецькі бої біля населеного пункту Солодке, де противник зазнав втрат.

"Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить непроста, як і на Олександрівському та Оріхівському. Противник намагався завести групи закріплення в ті населені пункти, з яких Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції. Крім того, противник продовжує активний вогневий вплив на українські позиції", - зазначив Волошин.

Де ворог іде в атаку

Речник підкреслив, що найактивнішим на півдні залишається Олександрівський напрямок. Там за добу Сили оборони відбили 15 атак на позиції українських військ.

"Противник під час штурму Вербового застосовував і квадроцикли, і баггі", - повідомив Волошин.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, а на Оріхівському окупанти п'ять разів намагалися атакувати українські позиції.

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву
/ Главред

Втрати РФ на півдні

У Силах оборони півдня України зазначили, що воїни продовжують вражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції. За минулу добу ворожі втрати склали:

  • 240 окупантів;
  • один танк;
  • один комплекс ППО "Бук-М3";
  • один зенітно-ракетний комплекс "Оса";
  • чотири артилерійські системи;
  • 22 одиниці автомобільної техніки;
  • дві системи РЕБ;
  • одна радіолокаційна станція;
  • один квадроцикл;
  • п'ять мотоциклів;
  • одне баггі;
  • три електроскутери;
  • одна одиниця інженерної техніки;
  • три антени зв'язку;
  • 37 укриттів особового складу.

Штурм РФ на новому напрямку: думка експерта

Запорізький напрямок поступово перетворюється на одну з найнапруженіших ділянок фронту, яку можна порівняти за інтенсивністю боїв із районом Покровська. Російські сили посилили штурмові дії, прагнучи обійти українські позиції з флангів і закріпитися для подальших наступальних операцій. Про це розповів представник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук.

Ситуація на Запоріжжі - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях. Українські військові зуміли відкинути противника з позицій на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресора Росії та їхнє просування дуже небезпечне. Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

Як писав Главред, Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровською. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Запорізька область війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

17:25Україна
Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

17:24Україна
Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

17:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Відключення світла в Україні - графіки на 13 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 листопада (оновлюється)

Останні новини

17:51

Шикарний салат із простих інгредієнтів - шалено смачно

17:41

Не варто навіть торкатись: в Україні мешкає небезпечний жукВідео

17:37

Брудніше, ніж сидіння унітазу: де в салоні авто справжній розсадник бактерій

17:25

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

17:24

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
17:16

Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

17:08

Особливий чи ні: співачка Алсу показала свого сина

17:01

Долар стрімко летить вгору, євро ринуло слідом: курс валют на 14 листопада

16:43

Чи можливе розширення мобілізації в Україні – відповідь Зеленського

Реклама
16:38

Атака РФ по Харківщині: у лікарні помер 16-річний хлопець

16:33

Липких слідів не залишиться: як за 5 секунд відклеїти етикетку від банки

16:25

Ігор Ласточкін повернувся в крісло тренера "Ліги Сміху" у фіналі ювілейного сезонуВідео

16:25

Одне з українських міст хочуть захопити вдруге: у ЗСУ розповіли щодо планів росіян

16:24

Батареї стануть гарячішими: геніальний фокус перетворить радіатори на "пічку"Відео

16:19

В центрі Києва знайшли одне з найдавніших зображень диявола - як він виглядавВідео

16:16

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

16:08

Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат

16:02

Зворотний напрямок 2: стало відомо, чи буде другий сезон

15:49

СБС уразили базу дороговартісних російських "пташок" у Криму - подробиці

15:46

Корупційний скандал в енергетиці: з'явились подробиці розмови Зеленського з Мерцом

Реклама
15:33

Путін змінив плани щодо Покровська і віддав новий наказ - що відомо

15:27

Лукашенко може зрадити Путіна: з'явився несподіваний прогнозВідео

15:24

Чому не можна прибирати цього дня: суворі прикмети на свято 14 листопада

15:15

Легко проїдуть 400 000 кілометрів: ТОП-10 надійних та довговічних марок авто

15:13

Гурт Без Обмежень потрапив у ДТП - піарниця розкрила деталі аваріїВідео

14:53

Повноцінний десерт з двох пачок печива: рецепт дуже смачного торта за 15 хвилин

14:48

Гора смажених пиріжків, як у бабусі: дуже простий рецепт тіста на воді

14:47

Жінка показала, як легко заточити тертку: простіше вже нікудиВідео

14:43

Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну й звинуватив у цьому Україну

14:29

Вибухнув зарядний пристрій: на Київщині постраждала родина з двома дітьми

14:25

"Замішаний у корупції": у МЗС жорстко відповіли на істерику Орбана щодо України

14:18

"Гроші повинні йти на передову": в ЄС вперше прокоментували скандал в Україні

14:04

На 2+2 вийшла перша серія документального серіалу "ДБР. Резонансні розслідування"

13:54

Ціновий удар на носі: українців попередили про подорожчання популярного продукту

13:43

Масований удар по об’єктах РФ: в Генштабі показали роботу української зброїВідео

13:36

Цивінський: "Контрабанда — це не лише проблема України, а й загроза для ЄС"

13:32

Перед Днем Гідності в Порошенка взялись виправдовувати його проросійське минуле – експерт

13:31

Зеленський спирається на реалізм Буданова, – експерт

13:24

"Не можу стояти поруч": Могилевська висловила Кароль думку про неї прямо в очі

13:23

Беземоційні та засуджують інших: 5 міфів про Скорпіонів

Реклама
13:21

Спроби прориву кордону не стихають: яке місто росіяни хочуть взяти "в клешні"

13:08

Перед Новим роком ціни на продукти "вдарять" по гаманцю: що подорожчає найбільше

13:02

Слово "приймати" помилково вживають ледь не щодня - як правильноВідео

13:01

Невдалий хайп: ЗСУ розгромили окупантів, які показово зайшли в Покровськ

13:00

Зеленський оцінив справу "Мідас" про корупцію і висловився щодо колишніх партнерів

12:57

"Час на боці росіян": Залужний попередив, до чого готується РФ

12:38

На Україну насуваються похолодання і мокрий сніг: названо дату зміни погоди

12:29

Складно, але можливо: названо доцільність ударів по Кремлю та Кримському мостуВідео

12:25

Путініст Кіркоров терміново вивіз доньку з РФ - де вона зараз

12:23

Зникла в Бермудському трикутнику дівчина вийшла на зв'язок: що з нею сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти