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Обстріли та прориви ДРГ: у ДПСУ пояснили, що відбувається біля кордонів на Сумщині

Олексій Тесля
10 червня 2024, 18:02
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Росіяни й далі обстрілюють усю територію України, зокрема й Сумську область.
ГПСУ
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DPSUkraine

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував інформацію окупантів РФ про те, що нібито їхні підрозділи захопили один із населених пунктів у Сумській області.

Як наголосив він в ефірі телемарафону, ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, жодних просувань з боку ЗС РФ зафіксовано не було.

"За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, із весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість бойових зіткнень із ними. Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх виявлення і, власне, бойові зіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було", - зазначив представник ДПСУ.

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Водночас він пояснив, що росіяни й надалі обстрілюють усю територію України, зокрема й Сумську область, використовуючи при цьому різноманітне озброєння, однак спроб заходження через кордон з боку противника було набагато більше і зараз активність стала нижчою.

"Ворог намагається не тільки влучити по місцях розташування Сил оборони нашої країни, він прицільно б'є і по населених пунктах, від чого страждають мирні люди та цивільна інфраструктура на кордоні", - додав Демченко.

Ситуація на Сумщині - останні новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в Сумській області ЗСУ повністю контролюють ситуацію. Триває активність російських диверсійних груп. За його словами, у Рижівці окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру.

Нагадаємо, у ЦПД розповіли, чи розпочала РФ великий наступ на Сумщині. Інформація про взяття окупантами села Рижівка неправдива, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

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ДПСУ Сумська область війна Росії та України
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