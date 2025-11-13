Олена Мозгова несподівано заговорила про драму: "Головне - не зависати"

Коротко:
- Олена Мозгова поділилася рецептом, як впоратися з драмою
- Також вона опублікувала знімок у стильному осінньому образі
Українська музична продюсерка Олена Мозгова в соціальних мережах нерідко ділиться суто особистим. Особливо, якщо справа стосується переживань і шляхів їхнього вирішення.
Несподівано для підписників у своєму блозі в Instagram Мозгова розповіла про драму, і назвала термін, який дає собі для того, щоб її пережити. Підхід продюсерки простий - не ігнорувати проблему, але й не занурюватися в неї з головою.
"Головне... не "зависати" в драмі довше, ніж заварюється кава", - переконана Олена. Як ілюстрацію до своїх роздумів вона додала власне фото в стильному осінньому луці - графітовому кепі та м'якому шарфі в тон.
Раніше Главред розповідав, що Катерина Бужинська потрапила до лікарні. Співачка з'явилася з пов'язкою на оці, і розкрила деталі травми, яку отримала під час гастролей.
Також українська акторка Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів - друга дитина в неї з'явилася в березні цього року. Крім того вона зізналася, скільки набрала за вагітність.
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
