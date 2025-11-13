Олена Мозгова несподівано заговорила про драму: "Головне - не зависати"

Мозгова визначила "термін придатності" новим переживанням.

Олена Мозгова зараз - музичний продюсер поділилася думками / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Олена Мозгова поділилася рецептом, як впоратися з драмою

Також вона опублікувала знімок у стильному осінньому образі

Українська музична продюсерка Олена Мозгова в соціальних мережах нерідко ділиться суто особистим. Особливо, якщо справа стосується переживань і шляхів їхнього вирішення.

Несподівано для підписників у своєму блозі в Instagram Мозгова розповіла про драму, і назвала термін, який дає собі для того, щоб її пережити. Підхід продюсерки простий - не ігнорувати проблему, але й не занурюватися в неї з головою.

"Головне... не "зависати" в драмі довше, ніж заварюється кава", - переконана Олена. Як ілюстрацію до своїх роздумів вона додала власне фото в стильному осінньому луці - графітовому кепі та м'якому шарфі в тон.

Олена Мозгова зараз - музична продюсерка поділилася думками / фото: instagram.com/olenamozgova1

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

