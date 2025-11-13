Рус
Олена Мозгова несподівано заговорила про драму: "Головне - не зависати"

Анна Підгорна
13 листопада 2025, 23:25
Мозгова визначила "термін придатності" новим переживанням.
Олена Мозгова
Олена Мозгова зараз - музичний продюсер поділилася думками / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

  • Олена Мозгова поділилася рецептом, як впоратися з драмою
  • Також вона опублікувала знімок у стильному осінньому образі

Українська музична продюсерка Олена Мозгова в соціальних мережах нерідко ділиться суто особистим. Особливо, якщо справа стосується переживань і шляхів їхнього вирішення.

Несподівано для підписників у своєму блозі в Instagram Мозгова розповіла про драму, і назвала термін, який дає собі для того, щоб її пережити. Підхід продюсерки простий - не ігнорувати проблему, але й не занурюватися в неї з головою.

"Головне... не "зависати" в драмі довше, ніж заварюється кава", - переконана Олена. Як ілюстрацію до своїх роздумів вона додала власне фото в стильному осінньому луці - графітовому кепі та м'якому шарфі в тон.

Олена Мозгова
Олена Мозгова зараз - музична продюсерка поділилася думками / фото: instagram.com/olenamozgova1

Раніше Главред розповідав, що Катерина Бужинська потрапила до лікарні. Співачка з'явилася з пов'язкою на оці, і розкрила деталі травми, яку отримала під час гастролей.

Також українська акторка Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів - друга дитина в неї з'явилася в березні цього року. Крім того вона зізналася, скільки набрала за вагітність.

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

