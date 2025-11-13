Живуть у пеклі: розкрито правду про життя королівської сім'ї

Стало відомо, як живе королівська сім'я.

https://glavred.net/starnews/zhivut-v-adu-raskryta-pravda-o-zhizni-korolevskoy-semi-10715246.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Чому вона співчуває родині

Про що вона говорила

Леді Фредерік Віндзор заявила, що члени королівської сім'ї живуть у "цілковитому пеклі".

"Чим більше я дізнаюся про королівську сім'ю, тим більше розумію, що їхнє життя - справжнє пекло, а такий рівень непрошеної слави - це теж тортури", - заявила британська актриса, уроджена Софі Вінклман, газеті Times в інтерв'ю.

відео дня

"Ніхто з них не брав участі в британському музичному телешоу "Pop Idol" або чомусь подібному, щоб прославитися", - додала вона.

За її словами, перебувати під таким сліпучим світлом прожектора від самого народження, не знати, кому можна довіряти, не знати, чи зрадить хто-небудь тебе, постійно читати про тебе брехню - це просто жорстоко.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Леді Фредерік Віндзор, яка 2009 року вийшла заміж за лорда Фредеріка Віндзора, сина принца Майкла Кентського, троюрідного брата короля Карла III, сказала, що "співчуває" всім членам королівської сім'ї.

"Не думаю, що життя під такою пильною увагою і тиском можна назвати здоровим, але у них немає вибору", - поділилася вона.

В іншій частині інтерв'ю 45-річна леді Фредерік Віндзор розповіла про своє весілля.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо про те, що 4 листопада Девід Бекхем отримав одну з найважливіших відзнак у своєму житті. Король Великої Британії Чарльз ІІІ посвятив його в лицарі.

Раніше Главред повідомляв, що Принц Гаррі був "приголомшений" рішенням короля Чарльза позбавити свого молодшого брата, принца Ендрю, всіх королівських титулів.

Вас також може зацікавити:

Про персону: король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред