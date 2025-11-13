Загроза ракет всіх типів і дронів: Росія готує новий масований удар, що відомо

Україні загрожує нова масована ракетно-дронова атака — росіяни вже вивели в море ракетоносій і здійснюють повторні пуски дронів з кількох напрямків.

Росія готує новий масований удар, що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, alerts in ua, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Росія готує масований удар по Україні

Підвищена загроза атаки різних типів ракет і дронів

Російські окупаційні війська можуть в ніч на 14 листопада завдати чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ворог вивів в море ракетоносій, триває атака БпЛА по Україні. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові ресурси повідомляють про високу ймовірність масованої ракетно-дронової атаки протягом наступної ночі.

До удару можуть бути залучені балістичні ракети типу "Іскандер-М", крилаті "Іскандер-К" і "Калібр", а також аеробалістичні ракети "Кинджал" та значна кількість ударних безпілотників.

Крім того, Росія вивела в акваторію Чорного моря один ракетоносій із потенційним залпом до шести ракет "Калібр".

"В акваторію Чорного моря, на бойове чергування, виведено підводний носій із сумарним залпом 6 ракет типу "Калібр". Вихід носія здійснено ще о 18:30. Можливі додаткові виходи носіїв через ракетну небезпеку у Новоросійську та з метою розосередження кораблів", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові джерела повідомляють, що ввечері 13 листопада зберігається висока ймовірність застосування значної кількості ударних безпілотників типу "Shahed-136".

Зафіксовано запуски з районів Курська, Орла та Міллерово.Загалом, кількість дронів цієї ночі може перевищити звичайні показники — пуски здійснювалися щонайменше з шести напрямків, а також спостерігалися повторні хвилі запусків.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Як росіяни змінили тактику ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, російські війська активно нарощують кількість балістичних ракетних ударів по території України, що підкреслює нагальну потребу у посиленні систем протиповітряної оборони. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Він зауважив, що під час масованого обстрілу 8 листопада противник використав 32 балістичні ракети, що свідчить про зростання інтенсивності застосування цього типу озброєння. Як приклад експерт навів дані за жовтень, коли росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", – пояснив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні після масованої ракетно-дронової атаки Росії 8 листопада зупинили роботу кілька теплоелектростанцій, через що генерація електроенергії повністю припинилася. Про це повідомили у пресслужбі ПАТ "Центренерго".

Під час масштабного обстрілу російські війська завдали ударів по житлових будинках та об’єктах енергетичної інфраструктури. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, зазначивши, що окупанти випустили понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.

Російські війська навмисно били по критичній та цивільній інфраструктурі, відомо про жертв і поранених. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що головною ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури України.

Інші новини:

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

