Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Дар'я Пшеничник
13 листопада 2025, 17:24
Відповідну постанову уряд планує ухвалити 13 листопада.
Тысяча Зеленского
Звідки профінансують "тисячу Зеленського" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Зеленський/Telegram

Що відомо:

  • Уряд планує виплатити по 1000 грн 11 мільйонам українців
  • Для фінансування виплат скоротять видатки на програми підтримки дітей та малозабезпечених сімей
  • Кабмін також змінить порядок використання коштів

Кабінет міністрів України готується ухвалити постанову про одноразову виплату 1000 грн кожному українцю в межах програми "зимова підтримка". Відповідний документ, який має бути затверджений 13 листопада, передбачає охоплення 11 мільйонів громадян, що потребуватиме 11 млрд грн бюджетних коштів.

Фінансування - за рахунок інших соціальних програм

Оскільки поточні ресурси програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" не покривають усі витрати, уряд Юлії Свириденко пропонує перерозподілити фінансування, пише Економічна правда. Зокрема:

  • Програма "Соціальний захист дітей та сім’ї" втратить 3,042 млрд грн
  • Програма "Підтримка малозабезпечених сімей" - 1,483 млрд грн

Натомість видатки на "зимову підтримку" збільшать на 4,526 млрд грн.

Зміни до порядку використання коштів

Для реалізації виплат уряд також планує внести зміни до порядку використання коштів у межах відповідної бюджетної програми. Це дозволить здійснити виплати всім охочим, навіть попри обмежені ресурси.

Що відомо про нову 1000 Зеленського - останні новини

Раніше Главред розповідав, що українська програма державної допомоги, ініційована президентом Володимиром Зеленським, надає можливість отримати 1 тисячу гривень всім громадянам, які перебувають на території України. Цей бонус передбачений для підтримки громадян та спрямований на стимулювання економіки.

Усі українці, включно з дорослими та дітьми, отримають по 1 000 грн через програму "єПідтримка". Таким чином, родина з п’яти осіб матиме додатково 5 000 грн. Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.

Не всі українці зможуть отримати обіцяну президентом Зеленським фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Як повідомляє РБК-Україна у статті "Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю", українські біженці, які перебувають за кордоном, не матимуть права на цю виплату.

Що таке "тисяча Зеленського"

"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"






Складно, але можливо: названо доцільність ударів по Кремлю та Кримському мостуВідео

12:25

Путініст Кіркоров терміново вивіз доньку з РФ - де вона зараз

12:23

Зникла в Бермудському трикутнику дівчина вийшла на зв'язок: що з нею сталося

