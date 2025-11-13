Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Що відомо:
- Уряд планує виплатити по 1000 грн 11 мільйонам українців
- Для фінансування виплат скоротять видатки на програми підтримки дітей та малозабезпечених сімей
- Кабмін також змінить порядок використання коштів
Кабінет міністрів України готується ухвалити постанову про одноразову виплату 1000 грн кожному українцю в межах програми "зимова підтримка". Відповідний документ, який має бути затверджений 13 листопада, передбачає охоплення 11 мільйонів громадян, що потребуватиме 11 млрд грн бюджетних коштів.
Фінансування - за рахунок інших соціальних програм
Оскільки поточні ресурси програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" не покривають усі витрати, уряд Юлії Свириденко пропонує перерозподілити фінансування, пише Економічна правда. Зокрема:
- Програма "Соціальний захист дітей та сім’ї" втратить 3,042 млрд грн
- Програма "Підтримка малозабезпечених сімей" - 1,483 млрд грн
Натомість видатки на "зимову підтримку" збільшать на 4,526 млрд грн.
Зміни до порядку використання коштів
Для реалізації виплат уряд також планує внести зміни до порядку використання коштів у межах відповідної бюджетної програми. Це дозволить здійснити виплати всім охочим, навіть попри обмежені ресурси.
Що відомо про нову 1000 Зеленського - останні новини
Раніше Главред розповідав, що українська програма державної допомоги, ініційована президентом Володимиром Зеленським, надає можливість отримати 1 тисячу гривень всім громадянам, які перебувають на території України. Цей бонус передбачений для підтримки громадян та спрямований на стимулювання економіки.
Усі українці, включно з дорослими та дітьми, отримають по 1 000 грн через програму "єПідтримка". Таким чином, родина з п’яти осіб матиме додатково 5 000 грн. Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.
Не всі українці зможуть отримати обіцяну президентом Зеленським фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Як повідомляє РБК-Україна у статті "Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю", українські біженці, які перебувають за кордоном, не матимуть права на цю виплату.
Що ще варто прочитати:
- Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді
- Українцям радять перевірити свої банківські картки: що сталося
- Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію та отримати пільги: кого стосується
Що таке "тисяча Зеленського"
"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред