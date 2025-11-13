Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Відповідну постанову уряд планує ухвалити 13 листопада.

Звідки профінансують "тисячу Зеленського"

Що відомо:

Уряд планує виплатити по 1000 грн 11 мільйонам українців

Для фінансування виплат скоротять видатки на програми підтримки дітей та малозабезпечених сімей

Кабмін також змінить порядок використання коштів

Кабінет міністрів України готується ухвалити постанову про одноразову виплату 1000 грн кожному українцю в межах програми "зимова підтримка". Відповідний документ, який має бути затверджений 13 листопада, передбачає охоплення 11 мільйонів громадян, що потребуватиме 11 млрд грн бюджетних коштів.

Фінансування - за рахунок інших соціальних програм

Оскільки поточні ресурси програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини" не покривають усі витрати, уряд Юлії Свириденко пропонує перерозподілити фінансування, пише Економічна правда. Зокрема:

Програма "Соціальний захист дітей та сім’ї" втратить 3,042 млрд грн

Програма "Підтримка малозабезпечених сімей" - 1,483 млрд грн

Натомість видатки на "зимову підтримку" збільшать на 4,526 млрд грн.

Зміни до порядку використання коштів

Для реалізації виплат уряд також планує внести зміни до порядку використання коштів у межах відповідної бюджетної програми. Це дозволить здійснити виплати всім охочим, навіть попри обмежені ресурси.

Що відомо про нову 1000 Зеленського - останні новини

Раніше Главред розповідав, що українська програма державної допомоги, ініційована президентом Володимиром Зеленським, надає можливість отримати 1 тисячу гривень всім громадянам, які перебувають на території України. Цей бонус передбачений для підтримки громадян та спрямований на стимулювання економіки.

Усі українці, включно з дорослими та дітьми, отримають по 1 000 грн через програму "єПідтримка". Таким чином, родина з п’яти осіб матиме додатково 5 000 грн. Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.

Не всі українці зможуть отримати обіцяну президентом Зеленським фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень. Як повідомляє РБК-Україна у статті "Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю", українські біженці, які перебувають за кордоном, не матимуть права на цю виплату.

