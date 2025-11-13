В Україні перерахували субсидії на опалювальний сезон: як оформити виплати

Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із двох способів.

Українцям розповіли про перерахунок субсидій / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

Здійснено перерахунок субсидій на опалювальний сезон 2025/2026 років

Отримати розрахунок субсидій можна одним із двох способів

Пенсійний фонд України здійснив перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025/2026 років.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла.

"Індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів)", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити в один із таких способів:

онлайн - через веб-портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд України";

особисто - у будь-якому сервісному центрі ПФУ; поштою - на адресу відповідного територіального органу Фонду.

Що важливо пам'ятати

"У разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подано після цієї дати - з місяця подання документів", - додали у відомстві.

Як відомо, домогосподарства в прифронтових регіонах України отримають по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону.

/ Главред

Перегляд субсидій: що говорять у ПФУ

Пенсійний фонд запустив процес автоматичного перерахунку житлових субсидій. При цьому частина громадян отримає виплати автоматично, без необхідності повторно звертатися по допомогу, тоді як іншим категоріям одержувачів доведеться подати нову заяву.

Субсидії та соцвиплати - новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО і військовий збір, ФОПам - ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат.

Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

