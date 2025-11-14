"Кинджали", "Калібри" та "шахеди": ворог масово атакує

https://glavred.net/war/tabun-shahedov-v-napravlenii-stolicy-v-gorode-uzhe-rabotaet-pvo-10715291.html Посилання скопійоване

Увечері четверга, 13 листопада, російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до столиці ворожих БпЛА та закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації повідомив про роботу систем протиповітряної оборони у столиці.

У повідомленні зазначається: "В Києві гучно. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги".

За інформацією моніторингового каналу "monitoringwar", отримано дані про запуск 6× КРМБ 3М14 "Калібр" із акваторії Чорного моря. Водночас зазначається, що інформація може відрізнятися від реальної обстановки.

Повітряні сили повідомили також, що "Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К" о 00:26.

